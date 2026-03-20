Konings Concours 2026 in Onstwedde: dressuur, sport en feest voor jong en oud Onstwedde

ONSTWEDDE – Op zaterdag 25 en zondag 26 april vormt het terrein van PSV De Driesporen het decor voor het jaarlijkse Konings Concours 2026. Dit tweedaagse paardensportevenement biedt een gevarieerd programma met officiële KNHS-dressuurwedstrijden én een feestelijk middagprogramma voor deelnemers en publiek.
Dressuur als sportieve basis
De dressuurwedstrijden vormen een belangrijk onderdeel van het concours en worden verreden volgens het KNHS-reglement, met deelname van zowel paarden als pony’s. Op zaterdag 25 april staan de outdoor dressuurwedstrijden gepland in 20 x 40 meter banen, aangevuld met een onderlinge indoor dressuurwedstrijd. In de outdoor rubrieken komen met name ruiters uit in de klassen B, L1, L2, M1 en M2, wat zorgt voor een breed en toegankelijk deelnemersveld.
Op zondag 26 april wordt het programma gestart met KNHS-dressuur van 09.00 tot 12.00 uur, verreden in 20 x 60 meter banen. Deze grotere banen zijn geschikt voor de hogere klassen, zoals Z1, Z2 en ZZ-Licht, waarin techniek en precisie centraal staan.
Feestelijk middagprogramma op zondag
Na de dressuurwedstrijden staat zondagmiddag volledig in het teken van plezier, sportiviteit en entertainment. Bezoekers kunnen genieten van een afwisselend programma met onder andere: Springwedstrijden Behendigheidsparcours Hobby horse activiteiten Barrelrace Daarnaast zijn er diverse prijzen te winnen, waaronder een prijs voor de leukst verklede combinatie, wat bijdraagt aan de feestelijke Koningssfeer.
Voor iedereen wat te beleven
Het Konings Concours staat bekend om de combinatie van serieuze paardensport en laagdrempelige, gezellige activiteiten. Daarmee is het evenement aantrekkelijk voor zowel fanatieke ruiters als recreanten, families en publiek uit de regio. Praktische informatie Datum: zaterdag 25 en zondag 26 april 2026 Locatie: De Driesporen, Onstwedde Onderdeel van: Konings Concours 2026 Discipline: KNHS dressuur (paarden en pony’s) + middagprogramma
Publiek van harte welkom
Publiek is beide dagen van harte welkom om te komen kijken en de deelnemers aan te moedigen. Het belooft een sportief én feestelijk weekend te worden in Onstwedde.
Bron: Freerk Boskers