DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Gistermiddag is een 52 jarige bestuurster van een Citroën met haar auto in het water beland. De vrouw verloor in een bocht in de Röchlingstraße door onbekende oorzaak de controle over het stuur. Zij en een 13 jarig meisje, dat bij haar in de auto zat, kwamen met de schrik vrij. De schade wordt op 4.000 euro geschat.

Papenburg

Gistermiddag om 16.10 uur zijn op het fietspad langs het Hauptkanal Rechts twee fietsers tegen elkaar gebotst. Een 16 jarige jongen wou met zijn e-bike de kruising van de Russellstraße met het Hauptkanal Rechts oversteken en botste daarbij tegen een onbekende fietsster die in de richting van de Rathausstraße reed. De jongen raakte bij de aanrijding lichtgewond. De fietsster is doorgereden. De politie wil graag met haar in contact komen en verzoekt haar of eventuele getuigen contact op te nemen via 04961/9260.

Bunde

De Duitse politie heeft donderdag aan de Duits-Nederlandse grens twee arrestatiebevelen uitgevoerd.

Vroeg in de ochtend, rond 4:40 uur, werd bij de rustplaats Bunderneuland aan de A280 een 38-jarige man, passagier in een Roemeense bestelbus, staande gehouden. Dit gebeurde in het kader van de tijdelijk heringevoerde grenscontroles aan de Duits-Nederlandse grens.

Tijdens de identiteitscontrole bleek dat de Roemeen op basis van een arrestatiebevel gezocht werd. Hij was eerder veroordeeld tot meer dan twee weken gevangenisstraf wegens rijden zonder rijbewijs. Alleen door een boete van € 900 te betalen kon hij gevangenisstraf ontlopen. Omdat hij de boete ter plekke betaalde, kon de 38-jarige zijn reis vervolgen.

In de middag, rond 14:30 uur, werd op dezelfde locatie een 30-jarige man, bestuurder van een Bulgaarse bestelbus, staande gehouden. Tijdens de identiteitscontrole bleek dat er een arrestatiebevel tegen de Bulgaarse man openstond. Een rechtbank had hem eerder veroordeeld tot een maand gevangenisstraf wegens overtreding van de verplichte verzekeringswet. Ook hier kon de gevangenisstraf worden ontlopen door een boete van €900 te betalen. De gearresteerde man had geluk, want zijn werkgever betaalde de boete, waardoor de 30-jarige zijn reis kon vervolgen.

Gisteren controleerden agenten om 17.20 uur op de Schliekenweg in Bunde een vrachtwagen met oplegger, die was beladen met een drukpers van 26 ton. De pers was niet voldoende gezekerd. De 45 jarige bestuurder mocht daarom zijn weg niet vervolgen. Verdere stappen worden nog genomen.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland