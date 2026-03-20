Pannenkoekenfeest verbindt jong en oud in Blijham

BLIJHAM – Op Nationale Pannenkoekendag was het vrijdag volop genieten in Zorgcentrum De Blanckenborg. Rond 11.30 uur brachten zo’n 22 leerlingen van OBS De Wiekslag een bezoek aan het zorgcentrum om samen met de bewoners pannenkoeken te bakken en te eten.
De kinderen werden verdeeld in drie groepjes. Eén groep van vijf ging naar afdeling Lijster, een andere groep van vijf naar afdeling Eiber en de overige leerlingen namen plaats in het gezellige Doe & Eet Café. Vooral daar was de belangstelling groot: het café zat helemaal vol.
Samen met de bewoners gingen de kinderen enthousiast aan de slag. Er werd niet alleen gebakken, maar ook volop gesmuld. Er was keuze genoeg: wie wilde, kon spek of kaas aan de pannenkoeken toevoegen. In het hele gebouw hing de heerlijke geur van versgebakken pannenkoeken – een echte geurbeleving die met name de dementerende bewoners zichtbaar goed deed.
De ochtend kreeg voor één bewoner een extra feestelijk tintje. Mevrouw Glazenburg Zuurman vierde haar 90ste verjaardag en genoot zichtbaar van de lekkernijen én de gezelligheid om haar heen.
De geslaagde activiteit zorgde voor mooie ontmoetingen tussen jong en oud en liet zien hoe waardevol zulke momenten van samenzijn kunnen zijn.
Foto’s: Catharina Glazenburg