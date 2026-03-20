RTV Westerwolde organiseert ook dit jaar weer een Paaspuzzelrit

RTV WESTERWOLDE – Op Tweede Paasdag, maandag 6 april 2026, staat Westerwolde opnieuw in het teken van één van de gezelligste en populairste tradities van het noorden: de Westerwolde PaasPuzzelrit. Ook dit jaar belooft een spectaculaire rit te worden met prachtige routes, uitdagende puzzels en vooral heel veel plezier voor jong en oud.
Een dag vol avontuur door het mooiste stukje Groningen
De PaasPuzzelrit voert deelnemers langs de mooiste plekjes van Westerwolde en omgeving. Onderweg komen zij verrassende doe opdrachten tegen waar een kop koffie, een verfrissend drankje of een warm broodje hamburger klaarstaat. Deelnemers hoeven alleen hun goede humeur mee te nemen.Vier puzzels, één avontuur
De organisatie presenteert ook dit jaar vier verschillende puzzelcategorieën:
peuters tot 5 jaar
5 t/m 8 jaar
9 t/m 12 jaar
én de grote puzzelrit voor volwassenen
Iedereen kan meedoen op zijn of haar eigen niveau, en natuurlijk wordt er weer gestreden om de felbegeerde wisselbeker, waarin de naam van de winnaar wordt gegraveerd.
Radio Westerwolde maakt het compleet
Tijdens de rit draait Radio Westerwolde de Top 100 van 35 jaar geleden, een muzikale reis vol herkenning en nostalgie. Tussen de nummers door worden tips, updates en leuke weetjes over de rit gedeeld.
Praktische informatie
Inschrijven kan van 12.30 tot 14.00 uur bij de studio van Radio Westerwolde, Dr. P. Rinsemastraat 7a in Vlagtwedde.
De deelnamekosten zijn €10,- per auto, inclusief twee consumptiebonnen voor gebruik op de route.
De organisatie adviseert om een fototoestel of smartphone mee te nemen: de rit zit vol verrassende fotogenieke plekken!
Vanaf 20.00 uur zijn deelnemers weer welkom bij de studio voor de onthulling van de oplossingen, uitleg van de puzzels en natuurlijk de bekendmaking van de winnaar.
Radio Westerwolde is te ontvangen via FM 106.5, 106.6, 107.0 en 107.3 MHz, DAB+ kanaal 8C of via de webstream.