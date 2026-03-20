Video: Kinderen bakken pannenkoeken met bewoners in De Blanckenborg

BLĲHAM — In woonzorgcentrum De Blanckenborg stond vrijdag alles in het teken van gezelligheid, ontmoeting en natuurlijk pannenkoeken. Leerlingen van basisschool De Wiekslag brachten in het kader van Nationale Pannenkoekendag een bezoek aan de bewoners, waar zij samen bakten, aten en elkaar hielpen.
De kinderen werden verdeeld over verschillende afdelingen en schoven daar aan tafel bij de bewoners. Terwijl de ene pannenkoek na de andere uit de pan kwam, ontstonden er gesprekken, werd er gelachen en hielpen de leerlingen waar nodig met serveren en snijden.
Voor de kinderen was het meer dan alleen een smakelijke activiteit. Ze vonden het vooral bijzonder om iets voor de bewoners te kunnen betekenen. “Het is leuk om de ouderen te helpen,” vertelt Qwen. Saron vult aan dat het vooral de gesprekken zijn die het bezoek zo gezellig maken. Ook Jasmijn vindt het fijn om iets aardigs te doen voor anderen, terwijl Sofie merkt dat haar hulp soms echt nodig is. “Sommige bewoners kunnen het niet zelf, dus dan help je even.”
De bewoners genoten zichtbaar van het bezoek. Mevrouw Smit straalde terwijl ze haar pannenkoek opat. “Het is heerlijk en zo gezellig met die kinderen om je heen,” zegt ze. “Dat maakt de dag echt bijzonder.”
Nationale Pannenkoekendag is bedoeld om generaties met elkaar in contact te brengen, en dat lukte in Blijham zonder twijfel. Het bezoek zorgde voor een warme, vrolijke ochtend waarin jong en oud elkaar even helemaal vonden — met een bord pannenkoeken als verbindende factor.
Malou Vos