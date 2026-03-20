Westerwolde zet met Villa Pinedo in op steun voor kinderen bij scheidingen

WESTERWOLDE – De gemeente Westerwolde werkt samen met Villa Pinedo om kinderen die een
scheiding meemaken beter te ondersteunen. Daarom bezocht wethouder onderwijs, Wietze Potze, op 20 maart basisschool De Bonifatius in Ter Apel en OBS Clockeslach en CBS De Zaaier in Vlagtwedde. Daar ging hij met leerlingen in gesprek over wat het betekent om gescheiden ouders te hebben en reikte hij een overlevingskit uit voor kinderen van gescheiden ouders. Deze kit van Villa Pinedo draagt de naam ‘SCHEID- DOOS’.
Vroeg hulp bieden met Villa Pinedo
Jaarlijks maken veel kinderen in Nederland de scheiding van hun ouders mee. Wanneer hulp pas laat
komt, kan deze periode extra zwaar zijn. Daarom werkt de gemeente Westerwolde samen met Villa
Pinedo, dat kinderen op tijd ondersteunt. Kinderen kunnen hier bijvoorbeeld terecht voor een online
buddy: een jonge vrijwilliger die zelf is opgegroeid met gescheiden ouders. Zij luisteren, delen hun
ervaringen en chatten met kinderen die in dezelfde situatie zitten. Zo krijgen kinderen herkenning en
steun wanneer zij dat nodig hebben. Dit helpt hen zich beter te voelen tijdens en na de scheiding.
Daardoor is later vaak minder jeugdhulp nodig.
SCHEID-DOOS
De gemeente stelt daarnaast de SCHEID‑DOOS van Villa Pinedo beschikbaar. Dit is een
overlevingskit met onder andere het spel VraagMaar! en het boek Je hoeft het niet alleen te doen.
Eind maart zijn deze dozen voor kinderen van gescheiden ouders beschikbaar op de basisscholen in
Westerwolde.
Bezoek van de wethouder
Tijdens zijn bezoek aan de scholen sprak wethouder Wietze Potze met leerlingen en medewerkers
over wat kinderen helpt wanneer ouders uit elkaar gaan. Potze: “Een scheiding kan voor kinderen heel
ingrijpend zijn. Daarom is het belangrijk dat het onderwerp bespreekbaar is. Als kinderen vroeg
kunnen aangeven dat ze steun nodig hebben, helpt dat enorm. Door hier op school ruimte voor te
maken, kunnen kinderen hun verhaal kwijt en krijgen ouders praktische tips. Zo voorkomen we dat
problemen groter worden.”
Bron en foto’s: Gemeente Westerwolde