Christiaan Starke exposeert in gemeentehuis Oude Pekela

Foto: Peter Panneman
- Catharina Glazenburg - Gemeente Pekela, Gemeente Veendam

VEENDAM, OUDE PEKELA – Veendammer Christiaan Starke (74) exposeert van 23 maart tot 5 juli 2026 met zijn zwart-wit tekeningen in het gemeentehuis van Oude Pekela.

De geboren Pekelder tekent vanaf januari 2025 zo vanuit het niets en is niet meer stoppen. `Het is mij passie geworden` aldus Christiaan die dagelijks wel een paar uurtjes met zijn hobby bezig is. Inmiddels zijn er 63 tekeningen gereed.

Via de socialmedia-kanalen zet hij zijn werken online en de reacties zijn dan ook overweldigend, met gevolg dat er ondertussen hier en daar in Nederland wel een `Christiaan Art` aan de muur hangt.

In oktober 2027 tot januari 2028 staat er een expositie in vanBeresteyn gepland.

Bron: Peter Panneman

