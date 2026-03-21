Dit zijn de winnaars van de 31e Westerwolder Schriefwedstried

WESTERWOLDE, TER APELKANAAL – De jaarlijkse Westerwolder Schriefwedstried voor Groningse verhalen en gedichten werd dit jaar voor de 31e keer georganiseerd. Er werden in totaal 19 verhalen en 19 gedichten ingeleverd.

Vrijdag was de Priesoetlangen in Dorpshuis d’Oale School in Ter Apelkanaal. Wethouder Giny Luth verzorgde de opening en maakte de winnaars bekend. De avond werd muzikaal omlijst door Zanggroep Toen en Nu uit Ter Apel. Zij brachten bekende Groningse liedjes ten gehore, zoals Doar bluit mien eerappellaand, Ik kom van Ziel, Moeke ik bin ain dail van die en D’olle Grieze.



Er waren dit jaar 27 deelnemers. Zij kwamen uit de hele provincie Groningen. Ze leverden in totaal 19 verhalen en 19 gedichten in. In de jury zaten Giny Luth, Hielke de Roo, Wia Jager, Ellen Bakker, Wendy Wilts en Bart Kruizinga. De heer Hielko de Roo maakt vanaf de eerste editie van de Westerwolder Schriefwedstried deel uit van de jury. Hij werd door wethouder Giny Luth in het zonnetje gezet.

De juryleden kregen de verhalen en gedichten zonder naam te lezen. Zo werden alle inzendingen anoniem beoordeeld. Zo kon het dus gebeuren dat bij beide categorieën prijzen op naam van twee dezelfde deelnemers vielen:



Verhalen

1e prijs: Roelie Meijer uit Vledderveen met het verhaal ‘Ie binnen mor ain moal jong’

2e prijs: Dolf Houwing uit Wildervank met ‘Beste bruier’

3e prijs: Roelie Meijer uit Vledderveen met ‘Henkie’



Gedichten

1e prijs: Dolf Houwing uit Wildervank met het gedicht ‘Laandjepik’

2e prijs: Harma Waalkens-Timpener uit Vlagtwedde met het gedicht ‘Meziek en meer’

3e prijs: Annemiek Wassenaar uit Loppersum met ‘Ien kolle gaang’

Zij kregen een oorkonde en een boekenbon.



Alle inzendingen gebundeld

Alle ingezonden verhalen en gedichten zijn verzameld in een boekwerk. De deelnemers kregen na de

prijsuitreiking de verzamelbundel met inzendingen mee naar huis.

Nadat de winnaars hun winnende gedicht en verhaal hadden voorgelezen, er bloemen waren uitgereikt aan de juryleden en Reinder van het koor, Geertje van het dorpshuis, Ankie van de gemeente en wethouder Giny Luth, werd de avond afgesloten met een samenzang van ’t Grunnegs Laid. Het koor nam afscheid met: ‘Er is een tied van kommen en een tied van goan’.

Aike Godlieb van GenAmedia Nieuws maakte filmopnames van de prijsuitreiking. De video vindt u binnenkort op deze website. Wietze de Roo besteedt zaterdagochtend 21 maart aandacht aan de schriefwedstried in zijn programma Dieverdoatsie om 10.00 uur bij Radio Westerwolde.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg