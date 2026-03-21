DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Om drie uur vannacht zijn op de A31 ter hoogte van Bunde twee auto’s tegen elkaar gebotst. In eerste instantie was de melding dat een slachtoffer bekneld zat. Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer van Bunde, Weenermoor, Weener en Holthusen, politie en ambulances kwamen ter plaatse. Bij aankomst bleek niemand bekneld te zitten en kon de alarmering afgeschaald worden. Het ongeluk gebeurde toen een 47 jarige Pool vanaf een oprit bij Dreieck Bunde de A31 op reed. Hierbij zag hij de wagen van een 29 jarige man uit Weener over het hoofd. Door de mist zag deze de wagen van de Pool te laat en reed er vol tegen aan. Bij het ongeval raakten de twee bestuurders en een 35 jarige man uit Bunde, die als passagier in de auto van de man uit Weener zat, gewond. Ze zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. De brandweer heeft de plaats van het ongeval beveiligd en het wegdek gereinigd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.
Meppen
In de avond/nacht van donderdag op vrijdag is aan de Gymnasialstraße een geparkeerde zwarte BMW 3 aangereden. Tussen 22.00 en 00.30 uur schampte een voertuig de geparkeerde wagen. De schade bedraagt 1.000 euro. De veroorzaker is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931/9490.
Papenburg
Op de “An der Alten Werft” is vrijdag tussen 8.00 en 15.00 uur een grijze BMW 3 aangereden. De dader is onbekend. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland en brandweer Bunde