Leden Stichting Bovem hebben de eerste voren getrokken

BOURTANGE – Vandaag vond de eerste activiteit van dit seizoen van Stichting Bovem plaats.
Op twee percelen in Bourtange kwamen vanmorgen leden van Stichting Bovem met hun oldtimer trekkers in actie. Langs de Bakovensweg en Piketlaan trokken zij in een mistig Bourtange mooie rechte voren.
Halverwege de ochtend werden ze door Anneke Borg van koffie voorzien en rond het middaguur werden in de schuur van de familie Borg hamburgers gebakken.
Dit evenement was de start van een druk seizoen voor Stichting Bovem (Stichting Bourtange Oude Voertuigen en Machines), die het bewaren en in stand houden van oude voertuigen en machines in de breedste zin van het woord als doel heeft.
Foto’s: Hans Graveland en Jan Glazenburg