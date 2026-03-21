STADSKANAAL – De fractie van de PVV Stadskanaal draagt Bert Homan voor als verkenner. Bert Homan is woonachtig in Assen en heeft veel bestuurlijke ervaring als raadslid, wethouder en coach.
Fractievoorzitter Wim Jansingh geeft aan verheugd te zijn met de voordracht van Bert Homan. “Hij heeft erg veel politieke kennis en is een bewezen volksvertegenwoordiger die oog heeft voor de belangen van de inwoners. Met Bert als verkenner hopen wij een college te kunnen vormen die recht doet aan de verkiezingsuitslag en die zich maximaal inzet voor de belangen van onze inwoners.”
De voorgedragen verkenner Bert Homan geeft op zijn beurt aan verheugd te zijn met de voordracht. “Het is een hele eer om in de gemeente Stadskanaal de eerste stappen naar een nieuw college te mogen begeleiden. Rust, respect voor elkaar en zorgvuldigheid zijn in deze fase nodig om stappen te zetten waar de gemeente Stadskanaal de komende 4 jaar mee verder kan.”
Bron: PVV Stadskanaal