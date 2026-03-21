Swingende vriendinnencomedy Opvliegers: Op Safari! komt naar Veendam

VEENDAM – Op zaterdag 28 maart 2026 verandert theater vanBeresteyn in het decor van een bruisende safari vol humor, muziek en herkenning. De populaire vriendinnencomedy ‘Opvliegers: Op Safari!’ neemt het publiek mee naar het zonnige Zuid-Afrika voor een avond vol girlpower, levenslessen en hilarische momenten.
In deze swingende voorstelling volgen we vier hartsvriendinnen die afreizen naar Zuid-Afrika met één duidelijk doel: The Big Five spotten. Maar tussen de safari’s, wijnproeverijen en prachtige vergezichten door ontdekken ze vooral iets anders… zichzelf.
De vier vrouwen staan elk op een eigen kruispunt in hun leven. Moniek moet leren loslaten, terwijl Shirley op geheel eigen, en bijzonder vermakelijke, wijze afrekent met de mannen die haar hebben teleurgesteld. Joke probeert haar leven weer op te bouwen na een allesverwoestende brand, en Loes, die tot over haar oren verliefd is op een miljonair van 71, ontdekt dat liefde op latere leeftijd minstens zo avontuurlijk en ingewikkeld kan zijn als een safari bij zonsondergang.
‘Opvliegers: Op Safari!’ is een warme en energieke voorstelling vol humor, muziek en herkenbare momenten. Een avond waarin je hard kunt lachen, maar soms ook even wordt geraakt. De rollen worden vertolkt door vier actrices die het genre tot in de puntjes beheersen: Joanne Telesford, Alexandra Alphenaar, Linda Wagenmakers en Nicole Berendsen.
Datum: Zaterdag 28 mrt 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn