Transformatie Afina Doornboschschool naar 23 woningen stap dichterbij

VEENDAM – De herontwikkeling van de voormalige Afina Doornboschschool aan de Stationsstraat in Veendam maakt opnieuw een belangrijke stap vooruit. Het karakteristieke schoolgebouw uit 1939 wordt de komende periode getransformeerd tot 23 duurzame koopwoningen, bestaande uit 14 maisonnettes en 9 appartementen.
Projectontwikkelaar Hamstone Bouwmanagement is op dit moment bezig met het voorbereiden en indienen van de aanvraag voor de Omgevingsvergunning, een cruciale fase voordat de bouw daadwerkelijk kan starten.
De woningen variëren in grootte van circa 52 tot 85 vierkante meter en krijgen elk een eigen tuin, balkon of dakterras. Ook worden alle woningen gasloos uitgevoerd en voorzien van moderne isolatie en zonnepanelen. De authentieke elementen van het schoolgebouw, zoals de karakteristieke gevel en het glas-in-lood, blijven behouden.
De locatie aan de statige Stationsstraat, tussen het centrum en het treinstation, maakt het project aantrekkelijk voor zowel starters als doorstromers. Met de vergunningaanvraag in voorbereiding komt de realisatie van het project nu steeds dichterbij.
Meer info op; https://afinaveendam.nl/
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl