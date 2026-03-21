Westerwolde krijgt hekkensluiter Bareveld op bezoek

VLAGTWEDDE – Zondagmiddag 22 maart staat er voor Westerwolde wederom een thuiswedstrijd op het programma. Op bezoek komt dan Bareveld, momenteel de hekkensluiter van de vierde klasse B. De eerste wedstrijd tussen beide ploegen in Bareveld eindigde in een 2 – 2 gelijkspel. Best was het van de kant van Westerwolde in dat duel niet en achteraf gezien mag er met de wetenschap van nu van enig geluk worden gesproken dat er destijds toch nog met één punt in Vlagtwedde teruggekeerd kon worden. Na het doelpuntrijke gelijkspel in eigen huis tegen Gasselternijveen veertien dagen geleden en de verdiende overwinning op Drieborg vorige week zondag, zou het voor Westerwolde een goede zaak zijn om met het oog op de voor de deur staande toppers tegen respectievelijk SPW en Veelerveen komende zondagmiddag de punten op De Barlage te houden.

Bareveld

Twee overwinningen en twee gelijke spelen hebben tot op dit moment Bareveld 8 punten (met een doelsaldo van 19 – 41) opgeleverd, evenveel als streekgenoot Gieterveen er momenteel heeft. Het lijkt er dan ook op dat beide ploegen gaan uitmaken wie er rechtstreeks naar de vijfde klasse degradeert en wie er veroordeeld wordt tot het spelen van nacompetitie. Natuurlijk is er nog van alles mogelijk, maar om de zeven punten achterstand op Drieborg en Engelbert goed te maken zal een pittige opgave zijn. Gelet op deze statistieken zal Bareveld zondagmiddag er alles aan gelegen zijn de huid zo duur mogelijk te verkopen om zodoende te proberen een resultaat mee terug te nemen naar het in twee provincies (en daardoor ook in twee gemeenten) liggende dorp op de grens van Drenthe en Groningen.

Westerwolde

Westerwolde blijft nog steeds nadrukkelijk meedoen in de strijd om het kampioenschap (en dus rechtstreekse promotie naar de derde klasse) of het spelen van nacompetitie. Daarvoor is een goed resultaat vanuit de wedstrijd van komende zondagmiddag van essentieel belang, maar een driepunter kan tevens een mooie opsteker zijn voor de cruciale duels tegen SPW (zondag 29 maart) en Veelerveen (zaterdag 4 april). Westerwolde begint zondagmiddag aan het duel met 28 punten uit 15 wedstrijden en de ploeg van trainer Mark Kruize heeft op dit moment een doelsaldo van 33 – 26. Omdat de belangen van zowel Bareveld als Westerwolde (zij het vanuit verschillende invalshoeken) dus van grote betekenis zijn, kan er op De Barlage in Vlagtwedde zondagmiddag vanaf 14.00 uur zonder twijfel een boeiend voetbalgevecht tegemoet worden gezien.

Algemeen

Scheidsrechter bij Westerwolde – Bareveld is dhr. J. K. van Houten. Pupil van de week is Bryan Harkema spelend in Westerwolde JO10-1.

Wedstrijdsponsor

Wedstrijdsponsor bij Westerwolde – Bareveld is Slagerij Hemmen uit Onstwedde. De geschiedenis leert ons dat Johnny en Jeichien Hemmen op 1 november 1993 zijn begonnen met hun Slagerij Hemmen. De slagerij is in de loop der jaren vernieuwd, uitgebreid en verbouwd tot de prachtige zaak die er nu staat. Personeel werd aangenomen, de winkel werd veranderd en er werden steeds meer producten zelf gemaakt. Per 1 mei 2020 hebben zij hun zaak verkocht aan Mark en Kirsten Visser. Mark Visser is al sinds 1994 werkzaam binnen de slagerij en na zich de kneepjes van het vak eigen te hebben gemaakt werd de drang naar een andere uitdaging steeds groter. Toen zich de mogelijkheid aandiende de zaak over te nemen, greep hij deze kans dan ook met beide handen aan. En met succes, want in 2024 werd Slagerij Hemmen zelfs regiokampioen “Traiteur van het Jaar” binnen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. En op 19 januari 2026 werd slagerij Hemmen verkozen tot Regiokampioen Worstmaker en Traiteur van het jaar, hetgeen als een bekroning op het werk van de laatste jaren kan worden beschouwd.

De v.v. Westerwolde is Slagerij Hemmen in de persoon van Mark Visser (en zijn vrouw en medewerkers) dan ook zeer erkentelijk voor het feit voor de tweede keer wedstrijdsponsor op De Barlage te willen zijn, hetgeen hoofdzakelijk tot uiting komt door het aanbieden van de op de foto getoonde wedstrijdbal.



Bron en foto’s: HJ Pleiter