Winschoter Schooltheater speelt ‘Clubsakee’ gratis voor schoolkinderen 

WINSCHOTEN – Alle kinderen in de regio op een laagdrempelige manier in aanraking laten komen met theater, dat is de missie van het Winschoter Schooltheater. Regisseur Richard de Vries: ‘We zijn trots dat we dit jaar de entreekaartjes geheel gratis kunnen aanbieden aan de basisscholen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen in de regio de kans krijgen om een theatervoorstelling mee te maken. Daar zetten wij ons al jaren voor in.’
De theatergroep kan de gratis kaartjes voor het komende stuk aanbieden aan basisscholen- met dank aan het Cultuurfonds en mede dankzij het De Graaf-Drijvers Fonds, Het Mijndershuis Fonds en het René H. van Bokkum Fonds.
Het theatergezelschap viert volgend jaar zijn 35-jarige jubileum. Dan zal de groep een voorstelling voor de onderbouw van de basisscholen (kinderen in groep 1 t/m 4) ten tonele brengen.
De komende voorstelling, “Clubsakee”, is gemaakt voor de leeftijdsgroep van negen tot twaalf jaar en staat gepland op woensdag 1 en donderdag 2 april, in de Klinker.
Het belooft een theaterstuk te worden over geniepigheid op zolder, vreemde ontdekkingen, een onvermijdelijke aanvaring, kolderieke fratsen en verbroedering. Kortom: een mooie theaterbelevenis voor iedereen van vier tot honderd!
De openbare voorstelling is op donderdagavond 2 april, 19.30u.
Kaarten zijn verkrijgbaar via cultuurhuis de Klinker: www.indeklinker.nl.
Voor meer informatie: info@wstheater.nl.
Bron: Lida Bos