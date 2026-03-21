Winschoter Schooltheater speelt ‘Clubsakee’ gratis voor schoolkinderen 

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 21 maart 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN TIJD NEVELIG | MORGEN VEEL ZON

Het is bewolkt en nevelig begonnen en dat zal het nog wel even blijven. Pas in de loop van de middag zal de bewolking gaan breken en het eindigt toch nog redelijk zonnig. Door de bewolking is het ook fris met eerst een temperatuur rond 5 graden en later nog een maximum rond 10 graden. De wind is zwakjes uit het noordoosten en meestal windkracht 2.

Vannacht is er een heel zwakke oostenwind en er kan dan weer wat mist ontstaan, maar dat zal redelijk lokaal zijn. Het koelt ook sterk af, de minimumtemperatuur ligt vannacht rond +1. Dus er is net als de afgelopen dagen weer vorst aan de grond.

Morgen is een zonnige dag en door de zon kan de temperatuur sneller stijgen en hoger uitkomen. Het maximum voor morgenmiddag is 13 graden er is dan weinig wind.

Ná dit weekend is er op maandag een matige noordwestenwind met wolkenvelden en wat zon, dinsdag is er later op de dag kans op regen en daarna is het fris en wisselvallig met opklaringen en soms regen- en hagelbuien.