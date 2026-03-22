Delta Kappa Gamma Nederland viert haar 50-jarig jubileum met een inspirerend feestprogramma

GARDEREN – In 2026 viert Delta Kappa Gamma Nederland (DKG) haar 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum organiseert de vereniging op 30 mei een feestelijke en inhoudelijke bijeenkomst, waarin ontmoeting, inspiratie en de kracht van vrouwen in het onderwijs centraal staan. Het certificaat van deelname is te gebruiken voor uw CV.

Conferentie: ‘Wij vrouwen hebben impact’ is voor iedereen toegankelijk, ook mannen zijn welkom.

In een drietal workshops krijgt u handvaten om uw invloed bewust in te zetten voor het grotere goed en bewust en strategisch te manoeuvreren. Zie de bij gesloten flyer.

Delta Kappa Gamma is een internationale vereniging van vrouwen die werkzaam zijn in het onderwijs en andere pedagogische beroepen. De organisatie werd opgericht in 1929 in Austin Texas, met als doel het bevorderen van professionele en persoonlijke groei van vrouwen in het onderwijs en het versterken van de onderlinge samenwerking en ondersteuning. In een tijd dat vrouwen nog niet samen mochten scholen of overleggen zonder toezicht van mannen. Dit deden de DKG vrouwen toch!

Inmiddels is DKG uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk met tienduizenden leden in meerdere landen.

Ook in Nederland speelt DKG al vijftig jaar een belangrijke rol als platform voor vrouwen die werkzaam zijn in het onderwijs en aanverwante pedagogische sectoren. Binnen de Nederlandse chapters ontmoeten leden elkaar om kennis te delen, elkaar te inspireren en gezamenlijk bij te dragen aan de ontwikkeling van onderwijs en maatschappij.

Jubileumprogramma:

Het jubileumfeest op 30 mei 2026 staat in het teken van het thema “Wij vrouwen hebben Impact”. Het programma biedt ruimte voor verdieping, ontmoeting en het vieren van vijf decennia betrokkenheid en ontwikkeling. De dag belooft een combinatie te worden van inhoudelijke bijdragen, inspirerende verhalen en feestelijke momenten.

Sprekers:

Mirthe Trouw Impact All academy,

Feminist Lineke van Bruggen hoe kom je af van het supervrouwsyndroom ,

Internationaal spreekster Louise Evans ‘5 chairs’ transformerend model voor succesvol leven en een muzikale afronding door Hilke Spruijt ‘ jezelf in je kracht zetten’.

Verbinding en groei staan centraal op deze dag.

Sinds de oprichting heeft DKG als missie vrouwen in het onderwijs en pedagogische beroepen met elkaar te verbinden en te ondersteunen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. De vereniging biedt een veilige en stimulerende omgeving waarin leden ervaringen delen, elkaar versterken en internationaal samenwerken.

Met het 50-jarig jubileum kijkt DKG Nederland niet alleen terug op een rijke geschiedenis maar ook vooruit naar een toekomst waarin vrouwen in het onderwijs en in pedagogische beroepen, blijvend impact maken.

Bron: Marleen Linnenkoper, De Bostuin Blijham