Emmy en Erwin uit Heiligerlee zondagavond door Winston Gerschtanowitz verrast met 207.000 euro

HEILIGERLEE – Een bijzonder moment op de zondagavond voor Emmy en Erwin uit Heiligerlee. Winston Gerschtanowitz verrast de thuiswinnaars met 207.000 euro, hetzelfde bedrag dat studiowinnaar Berteld uit Gorssel wint tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Ook de buren uit Heiligerlee die meespelen met postcode 9677 PJ vallen in de prijzen. Zij winnen 10.894 euro per lot waarmee zij meespelen in de Postcode Loterij.

Winston is afgereisd naar het hoge noorden. Naar het Groningse Heiligerlee om precies te zijn. Hij belt aan bij een huis aan de Trekweg. “Ik kan Duitsland bijna ruiken,” grapt hij. Winston zwaait nog even naar de videodeurbel om te laten zien dat hij voor de deur staat.



Dit keer heeft de presentator een koffer met 207.000 euro bij zich. Het mooie bedrag is voor Emmy en Erwin. Emmy doet de deur open: “Ik herken je,” zegt ze. Ze laat Winston binnen. Daar blijkt dat het stel naar Postcode Loterij Miljoenenjacht aan het kijken was. Ze nemen plaats op de bank. ”Onwerkelijk is dit,” zegt Erwin.

Inzet voor een ander

Het gezin vangt al een aantal jaar pleegkinderen op. Ze hebben vier eigen kinderen, die inmiddels bijna allemaal volwassen zijn, en daarnaast drie pleegdochters in huis. Winston: “Je hoopt altijd dat het goed terechtkomt, maar het is extra bijzonder om te weten dat het geld terechtkomt bij mensen die zich zo inzetten voor anderen.”

De komst van Winston naar het hoge noorden hadden ze totaal niet verwacht. Als de presentator het gewonnen bedrag op de cheque schrijft, staan de tranen in de ogen van het stel. “Nou, super!” reageert Emmy geëmotioneerd. Ze zijn er stil van. “Wie goed doet, goed ontmoet,” concludeert Winston.

Ook buren uit Heiligerlee winnen mee

Iedereen die met postcode 9677 PJ meespeelt met de Postcode Loterij, verdeelt met elkaar de 207.000 euro. Dit is hetzelfde bedrag dat gewonnen is door studiowinnaar Berteld. De inwoners van Heiligerlee winnen 10.894 euro tot 21.789 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee iemand meespeelt.

Hoogste opbrengst ooit

Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij ging dit jaar 378 miljoen euro naar ruim 150 goede doelen. De hoogste opbrengst ooit. Met minimaal 40% van de inleg steunen deelnemers automatisch organisaties die zich inzetten voor mens en natuur. Meer weten over de impact die goede doelenpartners maken? Lees hier meer.

Bron: Postcode Loterij

Foto’s: Amy van Leiden