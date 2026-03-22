Lokaal Betrokken bedankt alle stemmers

STADSKANAAL – Wat een geweldige uitslag! Dankzij jullie vertrouwen zijn we gegroeid van 3 naar 4 zetels, meldt Lokaal Betrokken Stadskanaal in een persbericht.
We zijn enorm trots dat we nu de 2e partij van onze gemeente zijn. In álle wijken en dorpen hebben we groei laten zien. We hebben 2250 stemmen gehaald. Dat geeft energie en verantwoordelijkheid. We gaan keihard aan de slag om dit vertrouwen waar te maken. Voor jullie. Voor onze gemeente. Voor iedereen.
Wij feliciteren Anton Saman, Frank Piek, Simon Mulder en Harma Zwiers-Manning met het behalen van hun raadszetel.
Samen blijven we bouwen aan een betrokken en sterke lokale toekomst’, besluit Lokaal Betrokken.