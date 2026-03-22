Politie zoekt getuigen van beroving Emmen

EMMEN – Op vrijdag 13 maart 2026 rond 15:00 uur, vond er een diefstal met geweld plaats nabij de Boermarkeweg kruising Boslaan te Emmen. Het slachtoffer, een vrouw op haar scootmobiel, werd door een man aangevallen, mishandeld en beroofd van haar gouden ketting terwijl zij aan het wachten was voor de verkeerslichten. Nadat de verdachte de gouden ketting had buit gemaakt, rende hij weg naar de Boslaan richting Emmerhout.
Volgens het slachtoffer was het erg druk met verkeer, echter hielp of zag niemand het incident gebeuren.
De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien hebben van dit incident of mogelijk beelden hebben, bijvoorbeeld van dashcams of beveiligingscamera’s.
Getuigenoproep:
Was u in de buurt van de Boermarkeweg kruising Boslaan rond 15:00 uur, op 13 maart 2026?
Heeft u iets gezien of gehoord dat kan helpen bij het onderzoek?
Contactinformatie:
Bel de politie via 0900-8844 (niet spoed, wel politie)
Meld anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000
Bron: Politie Emmen