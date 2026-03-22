Rolschaatsvereniging ARC Noord Nederland trots op Myrthe en Laura

ZAANDAM, WINSCHOTEN – Twee leden van rolschaatsvereniging ARC Noord Nederland hadden zaterdag hun 1eerste nationaal klasse wedstrijd in Zaandam. Ze hebben hard gewerkt, zelfs dinsdag nog een uur extra.
Op een paar kleine foutjes na hebben ze keurig gereden. Myrthe werd 10e en Laura 11e. De zenuwen namen even de overhand, maar dat mag bij de eerste wedstrijd van het jaar.
‘Wat zo mooi van onze dames is, is dat ze weten waar de verbeterpunten liggen. Nu trainen voor de volgende wedstrijd. Wij zijn trots op ze als bestuur en trainers’ aldus Jan von Henning.
Bron: Jan von Henning