Twee avonden volle bak bij Ol Graitje in Wedde

WEDDE – Vrijdag en zaterdagavond werd in dorpshuis de Voortgang het mysterie van Ol Graitje voor het voetlicht gebracht.

Twee avonden een volle bak in dorpshuis de Voortgang te Wedde. Tijdens deze Dieverdoatsiemoand brachten Rederijkerskamer Filia, de Burchtspeulers en Shantykoor Störmwind het mysterie van Ol Graitje voor het voetlicht. Zo’n 300 bezoekers woonden de voorstellingen bij.

Een vondst van een dagboek uit 1926 bracht het publiek 100 jaar terug in de tijd. Het publiek belandde in Hotel-Restaurant-Café Westerwolde, bij een tramhalte van stoomtram Ol Graitje, die in de eerste helft van de twintigste eeuw door Oost Groningen reed. De tramlijn Winschoten-Ter Apel van de NV Stoomtramvereniging Maatschappij Oostelijk Groningen (SMOG) werd in 1915 in gebruik genomen. De afkorting OG stond op de tram, maar de tram kreeg vanwege de lage snelheid al gauw de bijnaam Ol Graitje.

Trambestuurder Piet warmt zich in het café graag op met een glaasje likeur uit een vaatje brandewijn van likeurstokerij Phaff. Als niemand kijkt neemt hij een glaasje en meer…. Maar hij is niet de enige die graag een borreltje lust. Als de uitbater van het café merkt dat zijn voorraden onverklaarbaar snel opraken schakelt hij veldwachter Vrielinck in. Er wordt een onderzoek ingesteld, maar als er dan meerdere sterfgevallen te betreuren zijn wordt hoofdinspecteur Klouck uit Winschoten er bij gehaald. Weten zij het mysterie te ontrafelen?

Het verhaal is geschreven door Astrid van Leiden. De regie was in handen van Mieke de Wit en Leonie Kleef verzorgde de grime. De spelers waren: Jolanda Bieze, Carola Bodewes, Piet van Geffen, Truus Gernand, Jan en Hilda Grezel, Nico Goezinne, Roelof Houwen, Geert Kenter, Astrid van der Leiden, Hendrik Luth, Gerda Stukje en Tinus Swarts. Gastspelers waren: Rosalie Bots, Lena Houwen, Sjouke Krol en Reinier van der Veen. Ronald Boltendal en Leo den Ouden verzorgden het geluid en het licht.

Leden van Shantykoor Störmwind speelden de rol van werklozen die in de jaren 1924-1939 het hoogveen in de omgeving van Jipsinghuizen, Sellingen en Rhederveld moesten ontginnen. Het karige loon dat ze verdienden was afhankelijk van de hoeveelheid grond die was bewerkt. Op zaterdagmiddag mochten ze, na een week werken, vanaf Vlagtwedde met de tram naar huis.

Van Delfziel noar ’t Klooster tou, voarde Olle Grait, Dattig kilometer, haarder wol ze nait. Elkain dei dou aan raais mos, dei ging dan mit Ol Grait. Poestend, bloazend, stennend, mor het lukte ait.

