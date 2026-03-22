Vernieuwd: Zorgeloos wandelen op het Pronkjewailpad in Groningen

GRONINGEN – Dit jaar wordt een volgende stap gezet in het toegankelijk maken van de provincie voor een nog bredere doelgroep. Met zowel een nieuw thema bij de route als de introductie van Gastvrij Geregeld. Waar het Pronkjewailpad al jaren bekendstaat als dé manier om Groningen al wandelend te ontdekken, ligt de nadruk nu nog meer op beleving, gastvrijheid én toegankelijkheid.



Beleving centraal

“Het gaat niet alleen om wandelen, maar om het ervaren van Groningen van binnenuit,” aldus de organisatie. “Je wordt uitgenodigd om stil te staan, je krijgt een voorproefje, en kan het gesprek aangaan. Dat maakt elke etappe op de route bijzonder.” Uniek aan het Pronkjewailpad is de samenwerking met inmiddels honderden toeristische, recreatieve en culturele ondernemers. Zij fungeren als stempelpost en bieden de wandelaars daarnaast een gastvrij gebaar aan. Bijvoorbeeld iets te proeven, te beleven of te ontdekken.



Keuze uit twee actuele routes

Afgelopen jaren zijn al meerdere routes voor het Pronkjewailpad ontwikkeld: een gastvrij wandelpad langs talloze mooie pronkjuwelen in Groningen. Verbonden met telkens een ander thema wordt de route een ware ontdekkingstocht waarachter zich als vanzelf de ‘verhalen’ ontvouwen.

Westroute – De kunst van Groningen

Wandelaars ontdekken kunst in allerlei uitingsvormen: van landschapskunst en ateliers tot verrassende

creatieve uitingen in dorpen en langs de weg.



Oostroute – Groninger gewassen

Deze route richt zich op het agrarische landschap en laat wandelaars kennismaken met de gewassen die

Groningen maken tot wat het is: een provincie van voedsel, vakmanschap en ruimte.



Toegankelijk voor iedereen

Het Pronkjewailpad blijft opgebouwd uit losse etapperondes, waardoor zowel beginnende als ervaren wandelaars op pad kunnen gaan. Of het nu gaat om een dagwandeling, een meerdaagse, of de hele route: deelnemers bepalen zelf welke etapperonde(s), het tempo en de wandeldagen.



Nieuw in ontwikkeling: volledig verzorgde wandelervaring

Belangrijkste vernieuwing dit jaar is het concept Gastvrij Geregeld. Dit zijn complete wandelarrangementen waarbij deelnemers volledig verzorgd het wandelpad op kunnen gaan. Van eten en drinken tot vervoer en eventueel overnachtingen. Onderweg krijgen wandelaars bovendien exclusieve extra’s, zoals ontmoetingen met lokale ondernemers, proeverijen en interactieve activiteiten bij zogenoemde Pronkjewailposten. Met dit nieuwe concept speelt het Pronkjewailpad in op de groeiende vraag naar korte, georganiseerde en comfortabele wandelbelevingen, voor ook meer bezoekers van buiten de provincie.

Inschrijven kan op https://www.pronkjewailpad.nl

Bron en beelden: Tocht om de Noord