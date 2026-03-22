Vier damteams Regio Oost-Groningen naar halve finale NK-schooldammen

WARFFUM – Zaterdag 21 maart fungeerde het atrium in “Het Hogeland College” (HHC) in Warffum als decor voor het provinciaal Gronings kampioenschap dammen voor basisscholen. In beide leeftijdscategorieën, namelijk de welpen groep 4 t/m 6 en de pupillen groep 7/8, hadden zich 5 viertallen geplaatst voor de finale. De teams werkten hierbij een zogenaamd rondtoernooi af. Als speeltempo werd ongeveer 30 minuten voor elke ronde gehanteerd.



De organisatie berustte ook deze editie bij Danny Staal uit Groningen als coördinator schooldammen van de Provinciaal Groninger Dambond (PGD). De plaatselijke damclub DV Warffum verzorgde hierbij de borden met schijven. Danny Staal werd tenslotte geassisteerd door vier tafelarbiters namelijk Johan Tuenter, Henk Stroetinga, Egbert Wierenga en Geert Lubberink. Zes teams uit de regio Oost-Groningen namen deel aan deze Provinciale titelstrijd in Warffum. Dat waren CBS Annewieke uit Scheemda,

CBS Maranatha uit Winschoten, CBS De Loopplank uit Blijham, CBS Mons Sinaï 1 en 2 uit Heiligerlee en CBS De Vossenburcht uit Winschoten.

St. Michaëlschool Groningen kampioen welpenklasse

Het damteam van de Michaëlschool uit Groningen werd ongeslagen kampioen bij de welpen, groep 4 t/m 6. Dit team heeft zich samen met CBS Mons Sinaï 1, CBS Mons Sinaï 2 uit Heiligerlee en SWS ’t Groenland uit Zuidwolde geplaatst voor de Landelijke halve finale op zaterdag 18 april. Als basis wordt dan in 6 halve finalegroepen gestreden voor een plek in de finale op zaterdag 30 mei. CBS Maranatha uit Winschoten sloot het toernooi af met een eervolle 5e plaats.

CBS De Vossenburcht kampioen pupillenklasse

Het pupillen damteam van CBS De Vossenburcht uit Winschoten is erin geslaagd om ongeslagen kampioen te worden met 13 punten uit 8 partijen. Dat deed het team met Simeon, Ryan, Evelyn en Julia. Voor het achtervolgende trio was het een “nek aan nek race”. SWS ’t Groenland uit Zuidwolde, St. Michaëlschool uit Groningen en CBS De Loopplank uit Blijham kwamen namelijk alle drie tot 9 wedstrijdpunten. Hierbij gaven de bordpunten uiteindelijk de doorslag. CBS Annewieke uit Scheemda werd hier nipt vijfde op één wedstrijdpunt. CBS De Vossenburcht, SWS ’t Groenland, St. Michaëlschool en

CBS De Loopplank hebben zich vervolgens geplaatst voor de landelijke halve finale op zaterdag 18 april.

Eindstand Gronings kampioenschap schooldammen, welpenklasse

St. Michaëlschool, Groningen 8 – 16 CBS Mons Sinaï, Heiligerlee 2 8 – 11 CBS Mons Sinaï, Heiligerlee 1 8 – 9 SWS `t Groenland, Zuidwolde 8 – 7 CBS Maranatha, Winschoten 8 – 5 Dummy 8 – 0

Eindstand Gronings kampioenschap schooldammen, pupillenklasse

CBS De Vossenburcht, Winschoten 8 – 13 44 bp SWS ’t Groenland, Zuidwolde 8 – 9 38 bp St. Michaëlschool, Groningen 8 – 9 38 bp CBS De Loopplank, Blijham 8 – 9 37 bp CBS Annewieke, Scheemda 8 – 8 35 bp Dummy 8 – 0

Gezonde jeugdafdeling Regio Oost-Groningen

Damclub Winschoten begon eind 2013 voorzichtig met het eerste scholendamtoernooi, voor alle leeftijden, met als eerste winnaar OBS De Uilenburcht in Beerta. Een jaar later werden de richtlijnen van de KNDB gevolgd en werd er in 2 leeftijdsgroepen gespeeld, namelijk de welpen, groep 4 t/m 6 en de pupillen groep 7/8. Het gevolg hiervan is dat het schooldammen in de regio Oost-Groningen de laatste jaren een vaste plek heeft verworven op de activiteitenkalender van de basisscholen en draagt met deze denksport zeker bij tot een positieve ontwikkeling van de deelnemers. Het lesgeven op een 12-tal basisscholen in de regio Oost-Groningen heeft mede gezorgd voor een extra stimulans. Dit vond trouwens plaats in samenwerking met “Huis voor de Sport Groningen” en de gemeente Oldambt in het kader van “Tijd voor Toekomst” onder de noemer “Verrijkte Schooldag”.

Starten met gekwalificeerde vrijwilligers

De eerste stap om een succesvolle jeugdafdeling is te starten, is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde vrijwilligers. De ervaring leert dat er minimaal 3 vrijwilligers beschikbaar moeten zijn voor de continuïteit. Een jeugdafdeling is namelijk een wekelijks terugkerende sessie. Dit geldt overigens voor meerdere sporten/bezigheden. De KNDB, als overkoepelende organisatie voor alle aangesloten damverenigingen, kan en wil hier graag in assisteren. Te denken aan een cursus damleider. De volgende stap is dan het organiseren van een damtoernooi voor basisscholen, in combinatie met het verzorgen van damlessen op school. Als laatste stap kan voor de liefhebbers een jeugdafdeling worden opgericht, met als doel opgaan voor een damdiploma. Om de jeugdige dammers vervolgens verder te laten groeien is deelname aan de vele fysieke jeugdtoernooien onontbeerlijk. Zoals de Regio-Cup jeugdtoernooien in Hoogeveen, Hijken, Groningen, Gramsbergen en Winschoten. Tevens NK’s voor benjamins, welpen, pupillen, aspiranten en junioren. Tenslotte nog de provinciale jeugdkampioenschappen. Voor alle activiteiten kunnen wellicht de ouders worden benaderd om te assisteren.

Bron: Geert Lubberink