Wandelen werkt! in Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 22 maart 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

PRACHTIGE ZONDAG | WOENSDAG OMSLAG

In tegenstelling tot gisteren is het vandaag heel zonnig en er staat maar een heel zwakke oostenwind. De temperatuur is vannacht gedaald tot 0 graden met vorst aan de grond, vanmiddag wordt het 13 á 14 graden. Door de zon en de zwakke wind zal het vanmiddag toch nog zacht aandoen.

Vannacht wordt het opnieuw koud met een minimum van 0 tot 2 graden en kans op vorst aan de grond, en de vorming van enkele mistbanken. Morgen gaat de zon afwisselend met bewolkte momenten. De wind is morgen ook gedraaid naar het noordwesten tot noorden, maar de maximumtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag: 13 of 14 graden.

Na morgen komen er grotere veranderingen want dinsdag heeft de bewolking de overhand en ‘s avonds gaat het af en toe regenen. Er komt dinsdag ook meer wind met windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten. Door die zuidwestenwind is de maximumtemperatuur overigens nog 12 of 13 graden. Maar na dinsdag is het woensdag slechts 10 graden en later in de week maar 8 graden. Er vallen vanaf woensdag ook regen- en hagelbuien, soms met windvlagen. Vrijdag is het droger, maar het blijft op lange termijn wisselvallig en aan de koude kant.