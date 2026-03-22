Westerwolde maakt korte metten met hekkensluiter Bareveld en wint met 7-2

VLAGTWEDDE – Westerwolde boekte zondagmiddag 22 maart op De Barlage in Vlagtwedde een eclatante overwinning op nummer laatst in de tussenstand, Bareveld. Na exact negentig minuten voetballen onder leiding van scheidsrechter Van Houten uit Surhuisterveen, stond er een gedecideerde 7 – 2 eindstand op het scorebord.

Met name in de eerste helft was Westerwolde de veruit betere ploeg op de kunstmat van het zonovergoten sportpark in Vlagtwedde. Een 5 – 2 ruststand had ook hoger kunnen uitvallen als alle kansen in doelpunten zouden zijn omgezet. Maar zoals altijd is dat geen vanzelfsprekendheid. Kleine smet op de wedstrijd was de rode kaart voor keeper Bas Boonman van Westerwolde; net buiten het strafschopgebied bracht hij een aanvaller van Bareveld onreglementair ten val, hetgeen een vervroegde douchebeurt voor de jonge goalie betekende.

Westerwolde schoot zoals vaker het geval is, als een komeet uit de startblokken en het was dan ook al in de 5e minuut dat de eerste treffer van deze middag viel. Op de rand van het strafschopgebied kreeg Wilco Huls een vrije schietkans en doordat de bal lichtelijk door een verdediger van Bareveld werd beroerd veranderde deze dusdanig van richting om daardoor onhoudbaar voor doelman Jesse Mink in de hoek waar hij de bal niet had verwacht in het doel te verdwijnen: 1 – 0.

Nadat Sander van Hoorn in de 6e en 7e minuut twee enorme kansen had gemist, was het in de 10e minuut wel raak voor de ook deze middag hard werkende spits. Na goed werk over rechts van René v.d. Laan schoof Van Hoorn de tweede goal van deze middag binnen: 2 – 0. Na een prima redding van keeper Bas Boonman vanuit een één op één situatie, was het in de 20e minuut wederom raak voor Westerwolde.

Na een prima dieptepass was René v.d. Laan op pure snelheid eerder bij de bal dan doelman Mink van Bareveld, omspeelde hem en prikte de bal daarna beheerst in het nagenoeg lege doel: 3 – 0. En toen Westerwolde in de 25e minuut minder florissant via het centrum uitverdedigde, was het raak voor Bareveld. Met een heerlijke, precies passende lob over de ver voor zijn doel staande Boonman heen, strafte Arnold Schuitema deze “pupillenfout” op beheerste manier af: 3 – 1.

In de 38e minuut was het de beurt aan broer Kevin v.d. Laan; met een heerlijk afstandsschot van zo’n meter of 25 verraste hij doelman Mink volledig en was de 4 – 1 een feit. Twee minuten later kon ook de vijfde treffer van Westerwolde deze middag genoteerd worden.

Mede doordat Bareveld in dit deel van de wedstrijd logischerwijs iets meer aandrong, ontstond er veel ruimte voor aanvallend Westerwolde. Met een prima pass bereikte Sander van Hoorn medespeler René v.d. Laan en vrij voor keeper Mink wist hij wel raad met deze scoringsmogelijkheid: 5 – 1.

Het slotakkoord in dit eerste bedrijf wat doelpunten betreft was voor Bareveld. Arbiter Van Houten zag mede op appèl van de bezoekers een handsbal van een speler van Westerwolde binnen het strafschopgebied. Een gemakkelijk gegeven penalty was het gevolg, waarna Herman Ludolphie namens Bareveld het vonnis voltrok: 5 – 2. Vrij snel hierna was het volgens arbiter Van Houten – die deze middag veel beslissingen op grote afstand en vaak vanaf het middenveld nam – tijd om een klein kwartiertje te rusten.

Na het nuttigen van de bekende thee was het ook na de rust vrij snel raak voor Westerwolde. De ook deze middag prima acterende Luca Kiers stoomde over links andermaal op, waarna hij René v.d. Laan van dichtbij de kans bood de 6 – 2 binnen te schieten.

Daarna in de 63e minuut de kleine smet op de wedstrijd van de kant van Westerwolde. Hoewel doelman Boonman de bal speelde, die daarna over de zijlijn verdween, bracht hij in de ogen van Van Houten hierbij ook Bareveld-aanvaller Mercera onreglementair ten val. Na enige aarzeling toonde hij de doelman van de thuisploeg de rode kaart.

Met reservedoelman Robert Bruggers ten koste van Luca Kiers onder de lat, kon de wedstrijd worden hervat en werd Westerwolde met tien tegen elf toch iets meer teruggedrongen. Toch bleef de thuisploeg aanvallend gevaarlijk en nadat René v.d. Laan eerst vanuit een afgemeten voorzet van Joran Luijten met een harde kopbal de lat teisterde, wist de topscorer van Westerwolde in de 75e minuut wel zijn vierde van de middag te maken.

Na een afgelegde vrije trap juist buiten het strafschopgebied van broer Kevin pegelde de jongste v.d. Laan de bal onhoudbaar achter Mink: 7 – 2. Er volgde nog een kwartier waarin Westerwolde met tien man moeite had de boel te belopen, maar slaagde er uiteindelijk toch in de 7 – 2 over de streep te trekken om zodoende de tweede plaats in het tussenklassement in handen te houden. Met het oog op de komende twee wedstrijden tegen respectievelijk SPW en Veelerveen een mooie en degelijke overwinning derhalve.

Doordat ook Veelerveen deze speelmiddag (zij het op de valreep) weer de volle buit binnenhaalde, blijft het gat op de ranglijst tussen de nummers een en twee nog steeds vijf punten. Voor Westerwolde volgen er nu dus twee cruciale duels om een woordje mee te blijven spreken in de strijd om het kampioenschap en de te “verdelen” periodekampioenschappen.

Komende zondag (29 maart) staat er weer een thuiswedstrijd op het programma. Op bezoek komt dan het Stadskanaalster SPW, waarna zaterdagavond 4 april de topper tegen Veelerveen op de rol staat. Deze regionaal als “Spetsebrugderby” bekend staande burenstrijd kan en zal in belangrijke mate bepalend zijn voor het verdere verloop van de competitie.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman (K) – Rudolf Riks (C) (60e min. Frank Riks) – Tex van Kalmthout (46e min. Tim Huls) – Peter Beens – Julian Smid – Wilco Huls – Kevin v.d. Laan – Luca Kiers (65e min. Robert Bruggers) – Joran Luijten (85e min. Kjell Luijten) – Sander van Hoorn (60e min. Rudie Bergman) – René v.d. Laan

Scheidsrechters: dhr. J.K. van Houten uit Surhuisterveen

Amusementswaarde: 8,5

Toeschouwers: 125

Bron en foto's: HJ Pleiter

