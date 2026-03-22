WVV zaterdag verliest bij koploper FC Assen

ASSEN – Het eerste elftal van de zaterdagafdeling van WVV heeft het dit jaar niet gemakkelijk en staan op moment van schrijven aan de onderkant van de ranglijst in hun 4e Klasse. In de wedstrijd tegen lijstaanvoerder FC Assen werd er knap en met volle overtuiging gespeeld, maar ondanks dat bleven de punten achter op het Drentse land.



De Winschoters kampen met nogal wat blessures, waardoor trainer John Meijer een beroep moest doen op nogal wat spelers uit de JO 19. Arjen Vrieze speelde de gehele wedstrijd, terwijl Ferdi Nieborg, Dennis Schrik, Thijmen Zaadhof en Diego de Silva allemaal hun speelminuten kregen.

WVV pakte het spel vanaf het begin goed op en nam het overwicht in de wedstrijd. Er ontstonden kansen voor Aaron Huizing, Chris Masari en Niels Hilverts, maar het geluk ontbrak. Na dik een half uur spelen kwam de thuisploeg wel op een heel goedkope manier aan hun voorsprong. Door een misverstand achterin bij de Winschoters was het Stan Zwakhals die het presentje kon gaan uitpakken.



In de tweede helft had de koploper een stuk meer overwicht en lukte het de ploeg van Meijer pas halverwege om weer wat gevaarlijk te worden. Wel stonden ze toen al op een 2-0 achterstand door een goed uitgespeelde goal gemaakt door Dennis Koster, wat later ook de eindstand bleek. De komende weken zullen belangrijk gaan zijn voor de ploeg van Meijer, gevoetbald wordt er dan tegen de ploegen die mede onderin staan, SGV, Borger, Glimmen en HS ’88.



John Meijer; “We hadden qua kansen en speloverwicht de eerste helft gewoon met 2-0 kunnen voorstaan en dan krijg je zo een waardeloze tegentreffer tegen in hun eerste de beste uitval. Had wat vroegere wedstrijdbeelden van hun gezien en van daaruit gekozen voor een bepaalde opstelling, wat in de eerste helft goed voor ons uitpakte. Ze kregen totaal geen vat op ons. De tweede helft hebben ze de boel omgezet en maakten op knappe wijze de 2-0. Zonde van het resultaat, ik ga ervan uit dat we de komende weken tegen de wat mindere ploegen de punten gaan halen. Het is een hele fijne jonge groep waarmee ik hier mag werken.

Tekst en foto’s: Gert Meulman