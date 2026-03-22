Zangers en musici brengen in de garnizoenskerk van Oudeschans een mini Matthäus Passion ten gehore

OUDESCHANS – Tien vocalisten en twee musici bezorgden de bezoekers van een overvolle garnizoenskerk in Oudeschans een onvergetelijke middag. In een ongeveer anderhalf uur durende voorstelling brachten ze een mini Matthäus Passion van J.S. Bach ten gehore.
De Matthäus Passion werd gezongen door een koor van 10 zangers met muzikale begeleiding op piano en viool. Het concert bestond uit twee delen van elk 45 minuten, waarin de aria Erbarme dich, het koraal Sind Blitze, Sind Donner en het slotkoor Wir setzen uns mit Tränen nieder, niet ontbraken.
In deze mini-Matthäus lag de nadruk op de harmonie, de interactie tussen de stemmen en het lijdensverhaal, dat op aansprekende manier over het voetlicht werd gebracht.
