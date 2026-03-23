500× impact: Stichting Uit met Autisme maakt vrije tijd voorspelbaar voor mensen met autisme

MUNTENDAM – Stichting Uit met Autisme start vandaag de publieksfase van 500× impact. Met deze campagne werkt de stichting toe naar een mijlpaal: 500 vrijetijdslocaties waarbij prikkels vooraf inzichtelijk zijn gemaakt. Dat klinkt eenvoudig, maar het effect is groot. Door vooraf te weten wat je kunt verwachten, kunnen mensen met autisme (en andere prikkelgevoeligheid) met meer autonomie en minder stress besluiten of – en hoe – ze op pad gaan.

Autisme is een neurodiversiteit waarbij prikkels, veranderingen en sociale situaties anders (en soms intens) binnen kunnen komen. Onvoorspelbaarheid – denk aan onverwachte drukte, geluid, fel licht, wachtrijen of het ontbreken van een rustige plek – kan zoveel spanning geven dat iemand liever thuisblijft. Voor veel mensen zit de drempel dus niet in het uitje zelf, maar in de onzekerheid vooraf. Juist daarom helpt duidelijke informatie: ga ik wel, ga ik anders, of ga ik nu niet?

Stichting Uit met Autisme maakt die voorbereiding mogelijk door prikkels en praktische omstandigheden bij locaties inzichtelijk te maken. Op de website staan honderden locaties, waaronder musea, attracties en andere dagjes uit, met concrete tips: wat je kunt verwachten, waar je kunt pauzeren, en hoe je een bezoek voorspelbaarder maakt. Een belangrijk onderdeel van deze informatie komt uit een ervaringsdeskundig testpanel: mensen met autisme die locaties bezoeken en beoordelen vanuit hun eigen beleving, zodat anderen daar vooraf iets aan hebben.

“Voor veel mensen is de grootste drempel de onzekerheid vóórdat je vertrekt,” zegt Romano Sandee, directeur van Stichting Uit met Autisme. “Als je vooraf weet wat je kunt verwachten en waar je kunt pauzeren, krijg je regie terug. Dan wordt vrije tijd weer haalbaar.”

De campagne valt samen met een bijzonder nieuwsfeit: Stichting Uit met Autisme is finalist in de categorie Inclusive Communication van de Disability Smart Impact Awards 2026 en is daarbij de enige Nederlandse organisatie tussen alle finalisten. Die internationale erkenning onderstreept het belang van duidelijke, toegankelijke informatie – precies waar de stichting dagelijks aan werkt.

Om de impact niet alleen online, maar ook op locatie zichtbaar te maken, introduceert de stichting bovendien het doosje impact. Musea kunnen dit kleine, herkenbare doosje bij bijvoorbeeld de balie of ingang plaatsen. In het doosje zit een korte inlay met uitleg en een QR-code. Die QR verwijst naar de themapagina www.uitmetautisme.nl/500, waar bezoekers kunnen lezen wat 500× impact inhoudt en hoe het doosje impact werkt. Zo wordt in het museum zelf meteen duidelijk: voorbereiding kan het verschil maken.

Bron: Stichting Uit met Autisme