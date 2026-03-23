Aanhangwagencontrole in Wildervank levert meerdere overtredingen op

WILDERVANK – De politie van Basisteam Ommelanden Midden heeft zaterdag 21 maart, in samenwerking met Team Verkeer Noord‑Nederland, aan de Meihuizenweg in Wildervank een uitgebreide aanhangwagencontrole gehouden. Tijdens de controle werden diverse overtredingen vastgesteld, waarvan voor meerdere gevallen proces‑verbaal is opgemaakt.
Volgens de politie varieerden de overtredingen van technische mankementen tot ernstige veiligheidsrisico’s. Zo bleken meerdere losbreekreminrichtingen en hulpkoppelingen niet op de voorgeschreven wijze te zijn bevestigd aan het trekkend voertuig. In één geval was zelfs een losbreekreminrichting gemonteerd op een ongeremde aanhangwagen, waar uitsluitend een hulpkoppeling is toegestaan. Ook werd twee keer gereden zonder het vereiste rijbewijs.
Daarnaast constateerden agenten diverse problemen met verlichting en troffen zij lading aan die onvoldoende was gezekerd. De politie benadrukt dat een simpel netje niet voldoet aan de wettelijke eisen: lading moet zodanig worden vastgezet dat deze onder alle omstandigheden niet kan verschuiven of losraken. Bij materialen zoals zand of grind is een zeil verplicht.
Ook bleek dat losbreekreminrichtingen en hulpkoppelingen regelmatig los over de trekhaak waren gelegd. Dat is niet toegestaan; deze veiligheidsvoorzieningen moeten aan een vast onderdeel van het trekkend voertuig worden bevestigd, zodat zij bij een calamiteit hun werk kunnen doen. “Het zijn letterlijk levensreddende kabeltjes,” aldus de politie.
Bron: Peter Panneman