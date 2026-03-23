Behoud stoomzagerij Nooit Gedacht weer stap dichterbij

NIEUWE PEKELA – Het behoud van de voormalige stoomhoutzagerij Nooit Gedacht in Nieuwe Pekela is weer een stapje dichterbij. Er komt een onderzoek om te kijken hoe het rijksmonument in ere hersteld kan worden en of er een nieuwe bestemming voor het bijbehorende terrein kan komen.



De ambitie is om de stoomhoutzagerij te renoveren en de zogeheten balkenvijver weer tevoorschijn te halen. Daarnaast is voor op het terrein van de houtzagerij een woningbouwplan in voorbereiding. De gemeente Pekela heeft een bemiddelende rol in het samenbrengen van de partijen en de ontwikkeling van de visie op het gebied.



De eerst stap is om de houtzagerij wind- en waterdicht te maken om verder verval te voorkomen. Daarnaast moeten de bomen en struiken, die het gebouw hebben overwoekerd, worden verwijderd. Met de werkzaamheden zal naar verwachting volgende week worden gestart.



Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Provincie Groningen hebben subsidies beschikbaar gesteld voor het herbestemmingsonderzoek en de werkzaamheden. Met het herbestemmingsonderzoek wordt gezamenlijk gezocht naar een nieuwe gebruiker of gebruikers van de gebouwen. Het herbestemmingsonderzoek zal worden uitgevoerd door Stichting Roemte gedurende het voorjaar en zomer. Ook de omgeving wordt bij dit onderzoek betrokken.



Stoomhoutzagerij en schaverij Nooit Gedacht aan de J.R. Stuutstraat in Nieuwe Pekela is omstreeks 1875 gebouwd. Begin jaren negentig van de vorige eeuw sloot de houtzagerij. Sindsdien is het complex in verval geraakt. Van het oorspronkelijke complex is de zagerij en het ketelhuis met stoommachine en schoorsteen bewaard gebleven. Door brand en eerdere sloopwerkzaamheden is een deel van het complex helaas verloren gegaan. Wat het monumentale complex toch bijzonder maakt is dat Nooit Gedacht een van de laatste stoomhoutzagerijen in Nederland is.



De gemeente hoopt met deze inspanningen dat er een begin gemaakt kan worden met het in oude glorie herstellen van het rijksmonument Nooit Gedacht. Zo moet de stoomhoutzagerij, als stille getuige van de rijke houtindustrie in Pekela, een nieuwe plek van waarde krijgen voor Nieuwe Pekela en de regio.

Bron: Gemeente Pekela

Foto: Archief Gemeente Pekela