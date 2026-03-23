Bewoner dreigt woning op te blazen

SAPPEMEER – Aan de Mastenmaker in Sappemeer zijn vanmorgen meerdere woningen ontruimd vanwege een gasincident. Een bewoner dreigt zijn woning op te blazen.
De eerste melding kwam vanmorgen rond negen uur. Brandweer Hoogezand werd opgeroepen om bij een woning aan de Mastenmaker in de wijk Hoogeveen de politie te assisteren. Een bewoner dreigde zijn woning op te blazen. De woning zou vol gas staan.
Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Om de coördinatie tussen de verschillende hulpdiensten goed te laten verlopen werd opgeschaald naar GRIP 1. Enexis heeft de woning van het gas afgesloten.
Uit voorzorg is een groot gebied ontruimd. Dit zou gaan om zo’n 50 woningen. De bewoners van de ontruimde woningen worden opgevangen in het nabij gelegen Hotel Faber.
Inmiddels is ook de Dienst Speciale Interventies (DSI) gearriveerd. Ook is er een onderhandelaar ter plaatse. Het is niet zeker of er nog iemand in de woning is.
Het betreffende woonblok van woningbouwcorporatie Lefier wordt verduurzaamd en staat in de steigers.
