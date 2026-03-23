Bob & Adrian in Ons Noabershoes in Veelerveen

VEELERVEEN – Tiedens de meertmoand streektoalmoand is der in Westerwolde van ales te doun. Zo was der op zundag 22 meert n streektoalkonsert van t Stroatklinkersduo Bob Heidema en Adrian Farmer. Baaide binnen ze nait meer weg te denken oet de Grunneger streektoalmuziek, woaraan ze aal joaren veuraal mit de Stroatklinkers ain goie biedroage leverd hebben. Soamen optreden doun zai aal sikkom vatteg joar.

n rondje Grunnen in vogelvlucht

Ook in Ons Noabershoes in Veelerveen stonden Bob en Adrian mit heur twijbaaident. Der was n goie opkomst van t publiek, want t gezellege café was tot op de leste stoul bezet. Bie noavroag bleek dat zai n hail optreden zunder setliest kinnen. Bob zien woorden doarbie waren: “Wie speulen gewoon wat in ons opkomt en wat t publiek heuren wil.” En dat bleek. Zai kozen derveur om drij moal n haalf uur te speulen, woarbie der nait zo zuver op t hallozie keken wuir. Deur de twij pauzes haren de fans de gelegenhaid te vroagen om wat verzuiknummers en boetendes om even bie te proaten. De barkrukken wuiren der even goud veur hìnzet en der wuir òftrapt mit n rusteg instrumentoal begun. Doarnoa zat Bob votdoadelk aal op de proatstoul en vertelde honderdoet dat hai geern laidjes schrift en den veuraal over de dingen dij dichtbie hom liggen. Bie t twijde laidje ‘Rondje Grunnen’ over de wìns dat hai n vogel was, namen zai de touheurders in vogelvlucht mit over de haile pervinzie.

Twijtoaleg optreden en instrumentoale verskes

En aal bie t daarde laidje was t ies mit t Veelerveenster publiek hailemoal broken, want t deur Adrian gevuileg zongen Engelstoalege ‘Streets of London’ wuir luud mitzongen. Doarmit was dudelk dat t n òfwizzelnde kovviekonsertmörn worden zol. Woar Adrian as ‘native speaker’ oardeg bedreven was bie de Engelstoalege verskes, wos Bob as geboren Grunneger te roaken in de toal dij t dichtst bie zien haart ligt. En aansom wuir der deur d’aander voak mitzongen in n goud op mekoar òfstemde twijde stem. Dat der òf en tou even spiekt worden mos noar de tekst op t gleerbred vuil sikkom nait op. t Wuir dus n schier twijtoaleg optreden, mit roemte veur instrumentoale verskes, woarbie opvuil dat der nog gain slietoazie is bie heur vingervlughaid.

prachtege herinnerns aan Ede Staal

Woar Bob mainstied t veurtaauw nam en de maiste verskes inlaaidde deur sikkom overaal n schiere anekdote bie te vertellen, vulde Adrian hom goud aan. En doar kwam ook de neudege dreugklootjederij aan te pas. Aal vroug tiedens t konsert was der ploats veur n poar laidjes van Ede Staal. Bob vertelde dat hai oardeg deur hom aanpittjed is. En doarnoast dat hai nog aaltied enorm veul respekt veur hom het deur aal dij prachtege laidjes dij Ede de Grunneger kultuur noaloaten het. Hai kreeg t der bie zien aanmekoarproatjederij zowoar even stoer mit. Noa n grappege en gevuilege inlaaiden over de prachtege herinnerns aan Ede evenoarde Bob op indrokwekkende menaaier zien stemgeluud bie t intro van ’t Hogelaand’, woarbie de noppen op de hoed kwamen. t Wuir vot volgd deur Edes ‘As vaaier woorden’, woarbie der weer volop roemte was veur mitzinkjederij. Ook bie ‘Help me through the night’ kon je n spèlle valen heuren.

Van covers en sololaidjes tot Stroatklinkerklassiekers

Der kwamen nait allain sololaidjes, zoas ‘Ik hol nog meer van die’ en ‘T-shirt blues’ veurbie. In ploats van t aiglieks Grunnegstoalege ‘Over t wotter’ wuir de Engelstoalege versie ‘Over the mountain’ zongen, woarbie je t Schotse laifdespoar schoelend veur t slechte weer veur joe zagen. De doedelzak mozzen je der zulf even bie denken. In goud Veenkolonioals waren der ook n poar Stroatklinkerklassiekers, zoas ‘Der binnen veul mooie wichter in Grunnen’, ‘Schienst as de moan’ en ‘In Harkstee staait gain kroug’ te heuren. Der kwamen wieder nog instrumentoale laidjes veurbie en òf en tou wuir der nog nuigd om mit te zingen, zoas bie t deur Adrian grappeg zongen ‘Ghostchickens in the sky, vrij noar ‘Ghostriders in the sky’ van Johnny Cash.

Wat wieder opvuil was de schiere bewaarken van Edes ‘Geef mie dien blues’. t Net even n tikkeltje aans as t origineel speulen, is juust goud. Bob muik nog n oetstapke noar t Engels deur Eddy Vedder zien ‘Society’ mit n brok in de keel te zingen. En zulfs covers van Gordon Lightfoot en Amy MacDonald waren te heuren. Noa n gospellaidje en de Johnny Cash cover ‘Ring of fire’ kwam der n ìnde aan dizze streektoalmörn. Pieter Huttinga bedankte Bob en Adrian in zien slötwoord en gaf heur nog wat lekkers mit, woarnoa veur elk dij dat wol nog de meugelkhaid was om te genieten van heerleke Grunneger mosterdsoep mit stokbrood. Over twij weken is der weer ain meugelkhaid om n streektoalartiest in Ons Noabershoes te zain. Op poaskezundag 5 april treedt noamelk Alex Vissering op. Keer op keer bewiezen de vrijwillegers t bestoansrecht van dit buurthoes. t Trekt veul lu oet de noaste kontrainen aan, mor ook aal meer aander lu ontdekken dat der in Veelerveen veul te doun is.

Bert Hensema

Foto’s: Jan Glazenburg en Bert Hensema