Brunie Batterman ziet af van raadszetel, Evelien Duursma-Kooman volgt hem op

WESTERWOLDE – Na de gemeenteraadsverkiezingen in Westerwolde, waarbij de PvdA één zetel heeft behaald, heeft Brunie Batterman besloten af te zien van de raadszetel. De zetel zal worden ingenomen

door Evelien Duursma-Kooman, die als tweede op de kandidatenlijst stond en de afgelopen

raadsperiode al namens de PvdA actief was in de gemeenteraad.



Brunie Batterman:

“Als lijsttrekker voel ik me verantwoordelijk voor de verkiezingsuitslag. Die uitslag was voor ons teleurstellend en vraagt om een pas op de plaats en wil dan ook graag ruimte geven aan de “jeugd”. Voor mij is dit het moment om de zetel over te dragen aan Evelien. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij de PvdA in de raad sterk zal vertegenwoordigen.”



Met Evelien Duursma-Kooman krijgt de PvdA een raadslid die de gemeente en haar inwoners goed kent. Oorspronkelijk afkomstig uit Delft, maar inmiddels al meer dan 20 jaar woonachtig in Bellingwolde, heeft zij zich op verschillende manieren ingezet in onze gemeente. Ze heeft in de besturen van de peuterspeelzalen en van gym- en turnvereniging SVI gezeten. Sinds 2021 is zij actief in de gemeenteraad, waar zij zich met name inzet voor het sociaal domein en voor inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben.



Evelien Duursma-Kooman: “Ik neem deze verantwoordelijkheid graag op mij. De afgelopen jaren in de raad hebben mij laten zien hoe belangrijk het is om dichtbij inwoners te blijven en op te komen voor een

sociaal en eerlijk Westerwolde. Ook vanuit één zetel wil ik zichtbaar en aanspreekbaar zijn en

mij blijven inzetten voor inwoners die een stem nodig hebben. Daarbij trek ik nadrukkelijk samen op met GroenLinks. We hebben al eerder uitgesproken dat we in Westerwolde toewerken naar één gezamenlijke nieuwe progressieve partij. Ook in de raad willen we die samenwerking de komende periode zichtbaar en serieus vormgeven.”

Duursma-Kooman zal namens de PvdA optreden als fractievoorzitter in de gemeenteraad. De PvdA Westerwolde bedankt Brunie Batterman voor zijn inzet als lijsttrekker en voor zijn betrokkenheid bij de partij en de gemeente. Hij blijft nu voorzitter van de afdeling en gaat zich bezig houden met de samensmelting van de PvdA en GroenLinks.



Bron: Bestuur en fractie PvdA