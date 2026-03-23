Duister liefdesverhaal Wuthering Heights te zien in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Maandagavond 30 maart vertoont Filmhuis vanBeresteyn de nieuwe film Wuthering Heights, een gedurfde en romantische verfilming van Emily Brontë’s wereldberoemde liefdesverhaal. De film is geregisseerd door Oscar- en BAFTA-winnaar Emerald Fennell en heeft hoofdrollen voor Margot Robbie en Jacob Elordi.
In Wuthering Heights volgen we het intense en complexe liefdesverhaal tussen Cathy en Heathcliff. Wat begint als een romantische band groeit uit tot een allesverterende relatie vol hartstocht, verlangen en destructie. De film verkent de grenzen tussen liefde en obsessie en brengt het klassieke verhaal op een eigentijdse en visueel krachtige manier tot leven.
Regisseur Emerald Fennell, bekend om haar scherpe en uitgesproken stijl, geeft een nieuwe, donkere en sensuele draai aan het verhaal. Met Margot Robbie als Cathy en Jacob Elordi als Heathcliff krijgt de film een sterke cast die de emotionele intensiteit van het verhaal overtuigend neerzet.
Datum: Maandag 30 maart 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn