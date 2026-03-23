Groningse bibliotheken stimuleren taalontwikkeling jonge kinderen

SELLINGEN, GRONINGEN – Vanaf maart 2026 ontvangen bijna alle kinderopvanglocaties in de provincie Groningen een Ebbie-koffertje vol verhalen. Het eerste koffertje werd uitgereikt aan Kinderopvang KiWi, PSG De Eekhoorns in Sellingen. In totaal delen de leesmediaconsulenten van Biblionet Groningen 250 koffertjes uit. Het initiatief stimuleert het voorleesplezier en helpt bij de taalontwikkeling van jonge kinderen.
Tijdens de uitreiking in Sellingen las leesmediaconsulent Hennie Nijmeijer voor uit het boekje ‘Ebbie maakt muziek’. Het Ebbie-koffertje bevat zes Ebbie-boekjes van auteur Marjet Huiberts, met illustraties van Milja Praagman. Ook zit er een knuffel van Ebbie in en een kaart met een QR-code naar de geanimeerde versie van de 6 boekjes van Bereslim. De verhalen sluiten goed aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Een moeder vroeg of ze het boekje ‘Ebbie zonder speen’ mocht lenen, omdat ze haar zoontje wil helpen om te stoppen met de speen.
Lindy Cramer, leidinggevende bij Kinderopvang Kiwi, is enthousiast: “Leesmediaconsulent Hennie leest op een interactieve manier voor en geeft praktische tips aan onze pedagogisch professionals om met de boekjes aan de slag te gaan. Dat is waardevol, want samen kunnen we echt iets betekenen voor de taalontwikkeling van jonge kinderen.”
Woordenschat vergroten
De Ebbie-boekjes zijn bedoeld voor kinderen vanaf 1 jaar en helpen bij het vergroten van de woordenschat. In elk boek staan ongeveer 50 woorden uit een wetenschappelijk onderbouwde basiswoordenlijst. De verhalen sluiten aan bij de leefwereld van jonge kinderen en nodigen uit om samen te praten.
Leesmediaconsulenten van Biblionet Groningen brengen de koffertjes naar de kinderopvanglocaties. Ze geven pedagogisch professionals praktische tips om met de boekjes te werken. Ook wordt onder de aandacht gebracht dat kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek.
De Ebbie-koffertjes worden gefinancierd vanuit de subsidieregeling Masterplan Basisvaardigheden II voor BoekStart in de kinderopvang van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
