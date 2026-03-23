DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

Vanmorgen is rond 11:40 uur, naar aanleiding van een ruzie op straat, op de Dieckhausstraße een 54 jarige vrouw aangevallen. De vrouw fietste op de Grader Weg toen ze een conflict kreeg met een automobilist, wiens identiteit nog onbekend is. Nadat de man de vrouw had ingehaald, wachtte hij haar op de Dieckhausstraße op. Daar sneed hij haar de weg af, stapte uit zijn auto en viel haar fysiek aan. Hij greep haar bij de kraag, bedreigde haar verbaal en duwde haar vervolgens de weg over. De vrouw bleef ongedeerd, maar raakte in shock.

De dader, wiens identiteit nog onbekend is, wordt als volgt beschreven: ongeveer 1,80 m lang, slank postuur, ongeveer 50 tot 60 jaar oud, sprak Duits zonder accent en droeg een donkere werkbroek en Crocs. Een onbekende getuige heeft het incident gezien. De getuige zou een man zijn die uit een van de omliggende huizen (nummers 18 tot en met 21) kwam. Zijn identiteit is momenteel onbekend. Deze getuige, evenals iedereen met informatie, wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg op 04961/9260.

Haren

Tussen woensdag 4 maart 16.00 en woensdag 18 maart 16.00 uur hebben onbekende daders een reclamebord, die op een aanhanger stond, beklad met verf. De aanhanger werd door een bedrijf gebruikt voor reclamedoeleinden en stond op het moment van het incident op een grasveld aan de Ostereschweg geparkeerd. De politie verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over de misdaad of de daders contact op te nemen met de politie in Haren op 05932/72100.

Meppen

Tussen zaterdag 21 maart 16:20 uur en zondag 22 maart 12:00 uur zijn bij de hoofdingang van een slijterij aan de Schützenhofstraat in Meppen drie ramen ingeslagen. Volgens de huidige informatie is er niet ingebroken in het pand en is er dus niets gestolen. De schade wordt geschat op ongeveer € 1.800,-. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen via 05931/9490.

Surwold

Gisteren vond rond 18:00 uur op de Hauptstraße in Surwold een ernstig verkeersongeval plaats. Een 18-jarige bestuurder reed in een Audi A1 op de Hauptstraße vanuit de richting van Börgerwald naar de B401 en wilde linksaf een oprit oprijden. Hij zag een tegemoetkomende 44-jarige motorrijder niet. De twee voertuigen botsten frontaal op elkaar, waarbij de rechterachterkant van de auto werd geraakt.

De motorrijder liep ernstige, maar volgens de eerste berichten niet levensbedreigende verwondingen op. Hij werd per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De 18-jarige bestuurder en zijn 18-jarige vrouwelijke passagier liepen lichte verwondingen op. Een andere auto, een grijze VW Golf, raakte beschadigd door rondvliegende brokstukken. De 29-jarige vrouwelijke bestuurster en haar 28-jarige mannelijke passagier bleven ongedeerd.

De locatie van het ongeval strekte zich uit over ongeveer 100 meter en was bezaaid met brokstukken en vloeistoffen. De weg was gedurende de reddings- en bergingswerkzaamheden in beide richtingen volledig afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via de Schleusenstraße.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland