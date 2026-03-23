Laatste Live aflevering Roots radioprogramma Blueprint op 10 april

VEENDAM – Op 10 april presenteert Thomas Kaldijk voor de laatste keer het live radioprogramma Blueprint.

‘Het zal ergens in februari / maart 1998 geweest zijn, dat er in de plaatselijke krant (Koerier / de Veendammer?) een oproep stond van Radio Parkstad, dat men vrijwilligers zocht. Ik was en ben zeer geïnteresseerd in allerlei muziekstijlen en had toen al een uitgebreide lp en cd collectie op het gebied van singersongwriters / country / blues / soul en rock ’n roll.

Na enkele proefopnames mocht ik in april 1998 beginnen met de eerste aflevering van Blueprint. Ik had deze naam bewust gekozen, omdat het ook een titel is van een lp van mijn grote held, de Ierse gitarist Rory Gallagher. Blueprint betekent blauwdruk en aangezien Blueprint ook mijn eerste radioprogramma was vond ik het een toepasselijke titel. De eerste afleveringen werden 1 x per maand uitgezonden, maar na een paar keer ging het naar tweewekelijks op de zaterdagmorgen. De ene zaterdag werd mijn album programma uitgezonden en op de andere zaterdag was Everhard Sprik (van de band Hot Me) aan de beurt met meer de singles en de hits van de dag.



Bé Wever was bij muziekminnend Veendam een belangrijke sleutelfiguur. Hij was bedrijfsleider bij café ’t Aierdoppie’ en organiseerde vele optredens in zijn café en later bij ’t Veendammertje en Groot Café Janssen en Janssen. Tevens was hij manager / boeker van de bekende singersongwriter Gerry Wolthof. In 2004 vroegen Bé en Rob Janssen mij om live afleveringen van Blueprint te gaan maken vanuit Janssen en Janssen met publiek en live gasten. Op vrijdag zou het tussen 17.00 en 19.00 uur live worden uitgezonden en ’s avonds traden de gasten nogmaals op in het Groot Café, nu met een volledig concert.

Op 26 november 2004 ging de eerste live aflevering de lucht in. We hadden een zeer eenvoudige opstelling bedacht. Een paar microfoons op de grote stamtafel en Jan Brongers, die aan het andere eind van de tafel zat met de cd speler. Peter Sterenborg zorgde voor het geluid. De gasten speelden hun nummers live aan de stamtafel en tussendoor deden we interviews en werd er muziek gedraaid. Bé Wever boekte de gasten en qua sfeer en entourage was dit een geweldige ervaring. Helaas moest Janssen en Janssen in 2007 sluiten en tot overmaat van ramp brandde dit café in 2007 helemaal af.



Omdat we blijkbaar wel naam hadden gemaakt met de live sessies, kreeg ik verzoeken binnen van artiesten die graag een sessie wilden spelen in Blueprint. Daarom benaderde ik het theatercafé in vanBeresteyn met de vraag of ik een live aflevering mocht maken vanuit het theatercafé. De Amerikaan Hayward Williams was de eerste gast, gevolgd door de Canadese Romy Mayes. De Stichting Wildervank Fonds ging het programma financieel ondersteunen en zodoende kon ik de gasten een (kleine) vergoeding bieden en de toegang gratis houden.

Met het subsidiebedrag van Stichting Wildervank Fonds én vrijwillige giften van de bezoekers was ik jaarlijks in de gelegenheid om 8 live afleveringen te maken. Buitenlandse artiesten bleven meestal bij ons thuis overnachten en werden van een maaltijd voorzien. Door deze contacten zijn er enkele hechte vriendschappen ontstaan.

Ik moet ook zeker technicus Peter Jurgens noemen die al meer dan 15 jaar de geluidstechnicus is bij de live afleveringen en perfecte opnames maakt. Zonder Jan Brongers en Peter zou ik deze live afleveringen ook niet kunnen maken. De laatste jaren worden de live afleveringen ook op video opgenomen. Tevens wil ik theater vanBeresteyn en Grand Café Java noemen die mij hun locaties voor de live afleveringen gratis beschikbaar stelden. Ook mocht ik vorig jaar eenmalig gebruik maken van het Odd Fellows Huis.

Het oorspronkelijk tijdstip van 17.00 – 19.00 heb ik sinds 2004 aangehouden, als muzikale start van het weekend. Op 10 april vindt de laatste live aflevering plaats met de band Sunken Lands van Edwin Jongedijk. Edwin is sinds 2004, als solo, duo of bandlid, de gast geweest met de meeste sessies in Blueprint achter zijn naam. Een terechte afsluiter dus.



Trots feit: in 2011 werd ik verkozen tot “Veendammer van het Jaar” vanwege promotie van de cultuur in brede zin in Veendam met Blueprint’.

Thomas Kaldijk