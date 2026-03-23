Ontstaansgeschiedenis van het Comité Joods Oorlogsmonument (COJOM) en het Joods Oorlogsmonument

STADSKANAAL – Op 16 april is het 40 jaar geleden dat in Stadskanaal het Joods Oorlogsmonument werd onthuld. Het is het ‘moedermonument’ van Stadskanaal en de dorpen die daarbij horen.

In de krant Het Nieuwsblad van het Noorden, stond in het voorjaar van 1985 een artikel, waarin de Joodse heren Frits Heilbron en Jos Gudema aangaven, dat zij in Stadskanaal graag een monument zouden zien gerealiseerd voor de Joodse inwoners van Stadskanaal die in de Tweede Wereldoorlog weggevoerd waren en nooit waren teruggekeerd.



Heilbron en Gudema wisten niet hoe ze dit aan moesten pakken, want ‘wij Joodse mensen vragen niet voor onszelf’. Ondergetekende besloot op een zonnige zaterdagmorgen in april 1985, actie te gaan ondernemen om een monument te realiseren. Er werd een Comité ter Aanbeveling gevormd en daaruit een klein Werkcomité, dat COJOM zou gaan heten.



Het pas gevormde COJOM nam contact op met burgemeester Frits Brink en besprak met hem de mogelijkheid om een Joods Oorlogsmonument op te richten. De heer Brink besprak het in het college van Burgemeester en Wethouders en later in de gemeenteraad. Het resultaat was dat de gemeente het initiatief van harte steunde en in een later stadium ook bijdroeg aan de kosten van het monument en de kosten van de plechtige onthulling.



Het COJOM opende een bankrekening zodat de burgers van Stadskanaal en ook anderen die dit wilden, geld konden overmaken om het monument te kunnen realiseren. Het COJOM vond het belangrijk dat de namen van de vermoorde Joodse medeburgers op het monument zouden worden vermeld. Er werd daarvoor archiefonderzoek gedaan en er werden gesprekken met overlevenden van de Tweede Wereldoorlog gevoerd. Joodse mensen die op 10 mei 1940,dus aan het begin van de oorlog, ingeschreven stonden als inwoner van de gemeente en in de periode 1940-1945 werden vermoord, daarvan zouden de namen op het te plaatsen monument worden vermeld. Stadskanaal was destijds verdeeld over twee gemeenten. In de tegenwoordige situatie betreft het de slachtoffers in Stadskanaal, Musselkanaal, Mussel en Onstwedde.



Het COJOM kocht een mooie gedenkzuil van Zweeds graniet. Precies een jaar na de oprichting van het COJOM werd op 16 april 1986, het Joods Oorlogsmonument onthuld door rabbijn R. Evers. Er waren 400 Joodse en niet- Joodse genodigden bij aanwezig. Op de gedenksteen staat een tekst uit de Talmoed: ‘Wee om hen die verloren gingen en niet meer gevonden worden’.



Sinds de onthulling van het monument wordt op die plaats ieder jaar op 4 mei een herdenkingsplechtigheid georganiseerd. Belangrijke onderdelen van de plechtigheid zijn: de Joodse gebeden en het lezen van de namen van de 136 mannen, vrouwen en kinderen die op het monument staan vermeld.

Hun namen mogen nooit vergeten worden!

Alie Noorlag

Voorzitter Comité Joods Oorlogsmonument