Twee organisaties Groningen komen in aanmerking voor Appeltje van Oranje

GRONINGEN, OLDAMBT – Stichting Nieuw Nabuurschap en Stichting Mit Elkoar Oldambt (SchuldHulpMaatje Oldambt) maken kans op een Appeltje van Oranje. Het Oranje Fonds reikt deze prijs elk jaar uit aan drie organisaties die zich op een bijzondere manier inzetten voor een verbonden samenleving in Nederland en het Caribische deel van ons Koninkrijk. Een stemtiendaagse en pitchdag bepalen welke tien organisaties doorgaan als genomineerden. Drie van hen ontvangen op 8 oktober een Appeltje van Oranje uit handen van Koningin Máxima. Het Oranje Fonds ontving dit jaar 99 voordrachten, waarvan er 50 zijn geselecteerd als kanshebber. Een overzicht van alle kanshebbers staat op www.appeltjevanoranje.nl.

Samen Armoede doorbreken

Armoede is een hardnekkig probleem in Nederland. De impact ervan is groot en beïnvloedt de gezondheid, kansen en mogelijkheid om mee te doen. Ruim 0.5 miljoen mensen leven onder de armoedegrens en nog eens 1.1 miljoen mensen zitten net boven deze grens. Bestaand armoedebeleid is vaak ingewikkeld of onvoldoende toereikend, waardoor mensen niet de steun vinden die ze nodig hebben. Sociale initiatieven zijn daarom onmisbaar in het verminderen en voorkomen van armoede. Zij staan dicht bij de mensen, hebben hun vertrouwen en bieden die steun waar mensen behoefte aan hebben.

Voor deze editie van de Appeltjes van Oranje zoekt het Oranje Fonds organisaties die armoede en schuldenproblematiek duurzaam helpen doorbreken. Hiermee bedoelt het Oranje Fonds organisaties die mensen versterken met kennis en vaardigheden. Een belangrijk criterium in de selectie van kanshebbers is dat de organisaties tot doel hebben om armoede te voorkomen of verminderen.

Stemtiendaagse en pitchdag

Van 18 mei tot 27 mei vindt de stemtiendaagse plaats. Via de speciale stemwebsite kan iedereen eenmalig een stem uitbrengen op een van de vijftig kanshebbers. De organisatie met de meeste stemmen is de eerste genomineerde. De overige negen worden gekozen naar aanleiding van de pitchdag in juni. Hier presenteren zij zichzelf aan elkaar en een jury. De jury heeft de doorslaggevende stem in welke organisaties worden genomineerd.

Appeltjes van Oranje

Het Oranje Fonds reikt elk jaar drie Appeltjes van Oranje uit aan organisaties die zich inzetten voor een verbonden samenleving. Initiatieven die onmisbaar en al minstens twee jaar actief zijn, komen in aanmerking. De prijs is een erkenning van hun werk en inzet. Het thema wisselt elk jaar. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje dat is ontworpen door Prinses Beatrix en een geldprijs van €25.000. De Koningin reikt de onderscheiding uit.

Bron: Oranje Fonds