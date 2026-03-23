Veel medailles voor Noorderpoort-studenten tijdens landelijke Skills-wedstrijden

REGIO – Na intensieve voorrondes en spannende kwalificatiewedstrijden hebben negen studenten van Noorderpoort donderdag en vrijdag deelgenomen aan Skills The Finals, waar zij streden om de titel van beste vakman of vakvrouw in hun vakgebied. Met een geweldig resultaat. In de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch wisten maar liefst vijf Noorderpoort-studenten een podiumplaats te bemachtigen, waarvan twee keer goud.
Trots op Team Noorderpoort
“Bij Skills The Finals zie je in één oogopslag waar het mbo voor staat: vakmanschap, talent en toewijding. Dat maakt echt indruk”, aldus lid van het College van Bestuur Gerda Dekker, die aanwezig was in de Brabanthallen. “Voor studenten is dit een unieke en leerzame ervaring, maar ook ontzettend spannend. Ze nemen het op tegen leeftijdsgenoten en willen het beste van zichzelf laten zien. Die spanning voel je op de werkvloer, net als de passie van de studenten. Het is bijzonder om dat van dichtbij mee te maken. Ik ben ongelooflijk trots op team Noorderpoort; alle negen studenten, en betrokken docenten, hebben een topprestatie geleverd.”
Het Noorderpoort Skills-team van 2026 bestond uit:
- Gerrit Slopsema – Bedrijfsadministrateur (goud)
- Tristan Hoogstra* – Autoschadeherstel (goud)
- Fleur Pals* – Helpende Zorg en Welzijn (zilver)
- Jarno Kienstra – Boulanger (brons)
- Mark Winter – Laboratoriumtechniek (brons)
- Melanie de Vries – Managementassistent
- Milan Nuis – Software developer
- Hugo Bosman – CAD tekenaar
- Eline Haan* – Autospuiter
Over Skills de Finals
Skills The Finals is het Nederlands kampioenschap vakwedstrijden. Ruim 600 finalisten – van koks tot techneuten en van metselaars tot beauty-experts – gaan de strijd met elkaar aan in meer dan 60 vakwedstrijden. Individueel of als team werken ze om hun talent te laten zien. Hoe kom je in de finale? Dat is een reis door voorrondes en kwalificatiewedstrijden. Alleen de allerbesten bereiken de finale. Skills The Finals 2026 vond plaats op 19 en 20 maart in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.
* Tristan, Fleur en Eline hadden hun vakwedstrijd eerder dit jaar. De prijsuitreiking hiervan was wel in de Brabanthallen. Tristan en Fleur hoorden daar welke medaille ze hadden gewonnen.
Bron: Noorderpoort
Foto’s: World Skills Netherlands