Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 23 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG VRIJ VEEL ZON | NA MORGEN BUIEN

Het is vandaag beetje nevelig en heiig nevelig, maar er is vrij veel zon met vooral wat sluierbewolking. Het blijft ook rustig want er staat maar een zwakke tot matige wind uit noordwest tot west. De maximumtemperatuur is vanmiddag ongeveer 14 graden.

Morgen overheerst de bewolking want vanuit het westen komen lagedrukgebieden geleidelijk dichterbij. Soms is er nog een flets zonnetje maar in de avond is er ook al kans op een drup regen en dat is het begin van een paar onbestendige en gure dagen. Want woensdagnacht gaat het regen en daarna komen er overdag een groot aantal buien, waarvan meerdere met hagel en/of onweer.

Er komt woensdag ook een krachtige westenwind te staan en bij buien is er kans op windstoten. De temperatuur komt tot ca. 8 graden, maar in een bui is het eerder 3 of 4 graden.

Donderdag is er af en toe een beetje zon maar er zijn vaak nog regen- of hagelbuien. Maximum donderdag rond 7 graden, minima rond 2 graden en in een hagelbui kans op gladheid op de weg. Vrijdag is het meest bewolkt met soms wat regen, maar geen grote buien.