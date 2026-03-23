Word je onvruchtbaar door endometriose? Vijf feiten en fabels

EMMEN – Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van endometriose. Maar wat is het precies? En worden vrouwen onvruchtbaar door endometriose? Er zijn veel misverstanden over endometriose, terwijl 1 op de 10 vrouwen er last van heeft. Gynaecologen Ruth Elberink en Sietske Gaykema van Treant vertellen je in vijf feiten en fabels wat je moet weten over deze aandoening.



Endometriose is een chronische aandoening: feit

‘Endometriose is een chronische aandoening waarbij weefsel dat lijkt op het baarmoederslijmvlies (endometrium) buiten de baarmoeder groeien. Dit kan leiden tot een ontstekingsreactie die verschillende klachten veroorzaakt. De symptomen en ernst van de ziekte kunnen per vrouw heel verschillend zijn.’



Door endometriose word je onvruchtbaar: fabel

‘Endometriose kan bijdragen aan vruchtbaarheidsproblemen, maar het leidt niet automatisch tot onvruchtbaarheid. Ongeveer 30-50% van de vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen heeft endometriose. De aandoening kan de eierstokken, eileiders en de baarmoederwand beïnvloeden.’



Als je endometriose hebt, heb je altijd veel menstruatiepijn: fabel

‘Niet iedereen met endometriose ervaart veel menstruatiepijn. De symptomen kunnen veel verschillen, van milde tot ernstige klachten. Veelvoorkomende symptomen zijn onder andere pijnlijke menstruatie (dysmenorroe), buikpijn en onderrugpijn en misselijkheid. Als je deze symptomen hebt, adviseren we je om langs te gaan bij je huisarts om te praten over jouw specifieke vragen en zorgen.’



Zwangerschap kan endometriose genezen: fabel

‘Dit is niet waar. Sommige vrouwen zien wel verbeteringen in symptomen tijdens de zwangerschap, maar de aandoening blijft aanwezig. Na de bevalling kunnen symptomen terugkeren.

Een andere fabel is dat de aandoening verdwijnt als je je baarmoeder laat verwijderen. Dit kan voor een tijdelijke verlichting van diverse symptomen zorgen, maar de aandoening kan na de operatie gewoon weer terugkeren.

Endometriose stopt ook niet altijd na de menopauze. Veel vrouwen krijgen na de menopauze minder klachten, maar dat geldt niet voor iedereen.’



Je kunt voor diagnose en behandeling bij Treant terecht: feit

‘Sinds 2025 is Treant level 1 gecertificeerd. Dit betekent dat patiënten uit de onze regio voor bijna alle endometriosezorg bij Treant terecht kunnen. Denk daarbij aan het doen van een echo of een kijkoperatie om een diagnose te stellen of het operatief verwijderen van een cyste aan een eierstok of in de buikwand. Wanneer er complexere zorg nodig is, zoals een operatie aan de blaas of darm, gaan patiënten naar het UMCG. Indien dit nodig is verwijzen gynaecologen van Treant patiënten door.’



Oproep gynaecologen: Heb je klachten? Meld je bij je huisarts of kijk op endometriosewijzer.nl

Gynaecoloog Ruth Elberink werkt 20 jaar bij Treant en is gespecialiseerd in minimale invasieve chirurgie, endometriose en de vulvapoli. Sietske Gaykema werkt drie jaar bij Treant en is gespecialiseerd infertiliteit en endometriose.



‘Endometriose is lang onderbelicht gebleven. Daardoor voelen/voelden vrouwen zich vaak niet gehoord en liepen ze onnodig lang met klachten. Gelukkig is dat de laatste jaren aan het veranderen. Er is steeds meer kennis over deze aandoening om vrouwen zo goed mogelijk te helpen. Heb je elke maand extreme menstruatiepijn? Ben je zo misselijk of moe dat je niet kunt werken of naar school kunt? Of heb je pijn bij vrijen, plassen of naar de wc gaan? Dan kan er meer aan de hand zijn. Veel vrouwen denken dat erge pijn ’erbij hoort’. Dat is niet zo. Je hoeft niet door te lopen met klachten die je leven beheersen. Langsgaan bij je huisarts is de eerste stap. Op endometriosewijzer.nl vind je ook betrouwbare informatie en kun je antwoord krijgen op veelgestelde vragen’, aldus gynaecologen Ruth Elberink en Sietske Gaykema.

Bron: Treant