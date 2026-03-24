Eerste overleg: Wat te doen met het radioactief-afval? van start

GRONINGEN – Wat te doen met het radioactief-afval? Op 17 maart 2026 is het eerste overleg van het OFL ( Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving participatie eindberging radioactief-afval) van start gegaan.
In 2024 heeft de regering gekozen voor een participatieve aanpak omdat eindberging een behoorlijke impact heeft op de ruimtelijke ordening en maatschappelijke onrust met zich meebrengt. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom besloten het OFL in te schakelen.
Het OFL gaat samen met belanghebbende organisaties in gesprek met als doel te komen tot een (advies/voorstel) participatieplan.
Dit participatieplan wordt dan eind 2026 uitgereikt aan de staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
In het OFL nemen zowel voor- als tegenstanders deel aan het overleg.
Verenigd Front Kern(afval) Gezond voor Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel (o.l.v. dhr. Tjeerd Palstra, voorzitter) neemt deel aan dit overleg samen met Wise (World Information Service on Energy) en Laka (Landelijk Kernenergie Archief) en de Jonge Klimaatbeweging (organisaties tegen de opslag van radioactief-afval in de grond en tegen de komst van kerncentrales.
Het OFL bepaalt niet de locaties voor de eindberging, dit is een taak van de regering.
Op maandagavond 30 maart wordt er door Verenigd Front een bijeenkomst georganiseerd met het thema: “Geen Kerncentrale in Groningen (Eemshaven) en geen kernafval in onze Groningse grond” ( Onstwedde, Pieterburen, Bourtange). Hierbij is een aantal kerndeskundigen aanwezig en een discussiepanel waaraan ook het Ministerie van I&W zal deelnemen. Sprekers zijn o.a.: dhr. T.Palstra (moderator), kerndeskundigen dhr.Jan Haverkamp(Wise, Greenpeace) en dhr. Herman Damveld (onderzoeker en publicist). Locatie Puddingfabriek (Expeditie zaal) Viaductstraat 3 Groningen inloop 19.30 start 20.00 uur.
Tevens zal de Groningse zangeres Marlene bakker een aantal liederen zingen tijdens de bijeenkomst.
Zij woont zelf in het aardbevingsgebied van de gemeente Eemsdelta.
Bewoners van o.a. de gemeenten Oldambt, Westerwolde, en Stadskanaal zijn van harte welkom. Meld u aan bij: bijeenkomst@verenigdfrontkerngezond.nl
Bron en beelden ingezonden door: Tjeerd Palstra