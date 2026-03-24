Goedhart Borgesius ziet af van raadszetel

STADSKANAAL – Goedhart Borgesius ziet af van een raadszetel; Joëlle Ham treedt namens de VVD toe aan de gemeenteraad van Stadskanaal.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Stadskanaal heeft VVD-kandidaat Goedhart Borgesius met 196 stemmen de voorkeursdrempel van 135 stemmen behaald. Daarmee komt hij op basis van voorkeurstemmen in aanmerking voor een zetel in de gemeenteraad. Goedhart Borgesius heeft echter besloten af te zien van deze zetel. Als lijstduwer en ervaren wethouder acht hij het niet passend om zitting te nemen in de gemeenteraad.
Borgesius is momenteel wethouder en door de VVD voorgedragen als kandidaat-wethouder voor de komende bestuursperiode. “Het vertrouwen dat ik via de voorkeurstemmen heb gekregen, waardeer ik enorm,” aldus Goedhart Borgesius. “Tegelijkertijd vind ik het, gezien mijn rol en positie, passender om geen zitting te nemen in de raad.”
Hierdoor komt de zetel toe aan Joëlle Ham, die met 110 stemmen eveneens op een mooie steun van de kiezer kan rekenen. Zij zal namens de VVD toetreden tot de gemeenteraad van Stadskanaal.
De VVD Stadskanaal wenst Joëlle Ham veel succes en ziet uit naar haar bijdrage in de gemeenteraad.
Bron: VVD Stadskanaal