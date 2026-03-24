Groei, succes en historie bij Volop ’69 uit Oude Pekela

OUDE PEKELA – Maandag 23 maart stond bij Volop ’69 volledig in het teken van saamhorigheid en trots. Alle leden van de vereniging kwamen samen voor een gezamenlijke groepsfoto – een prachtig moment dat de groei en verbondenheid binnen de club onderstreept.
De vereniging draait momenteel op volle kracht met maar liefst twee herenteams die uitkomen in de 2e klasse. Aan de dameskant is de bezetting nog breder: vier damesteams die actief zijn in de 1e, 2e, 3e en 4e klasse. Daarmee laat Volop ’69 zien dat het op alle niveaus vertegenwoordigd is.
Ook de jeugd is sterk in opkomst. Deze groeiende groep traint wekelijks en neemt deel aan toernooivormen, waarbij daarnaast twee jeugdteams actief zijn in de competitie. De toekomst van de vereniging ziet er dan ook veelbelovend uit.
De trainingen vinden steevast plaats op maandagavond in Sporthal De Binding. De jeugd traint van 18:00 tot 19:00 uur, waarna de senioren het stokje overnemen en hun trainingen vervolgen.
Een bijzonder moment tijdens deze avond was er voor Heren 1. Zij werden toegesproken namens het bestuur van Volop ’69, nadat het team vorige week kampioen werd in de 2e klasse. Onder luid applaus van alle aanwezige leden werden zij feestelijk gehuldigd – een verdiende beloning voor hun prestaties.
Maar er ligt mogelijk nóg meer succes in het verschiet. Aanstaande woensdagavond kan Dames 1 kampioen worden in de 1e klasse. Daarvoor moeten zij wel winnen, wat de spanning en motivatie alleen maar vergroot.
En alsof dat nog niet genoeg is, wacht er een historisch moment voor de vereniging. Op zaterdag 9 mei om 18:00 uur speelt Dames 1 de bekerfinale in Smilde tegen Stânfrys uit IJlst. Nog nooit eerder bereikte een damesteam van Volop ’69 de finale van het bekertoernooi – een mijlpaal waar de hele vereniging trots op is.
Tot slot blijft de club zich ontwikkelen en is zij altijd op zoek naar nieuwe leden, ongeacht niveau of ervaring. Wie nieuwsgierig is en eens mee wil trainen, is van harte welkom.
Aanmelden of meer informatie? Neem contact op met de technische commissie via: tc@volop69.nl
Bron: Volop 69
Foto’s: Freddy Stötefalk