Groningen 1 zoekt Mediamaker

GRONINGEN 1 – Lijkt het je leuk om radio te maken, tv-programma’s op te nemen, nieuws te brengen, foto’s of video’s te maken, of online en op social media bezig te zijn? En wil je dat doen voor je eigen regio? Dan is Groningen1 op zoek naar jou!
Groningen1 (RTV G1) is een samenwerkingsverband van lokale omroepen in Oost-Groningen, waaronder RTV GO! (Oldambt) en RTV Westerwolde (Pekela en Westerwolde). Het is ontstaan door overheidsbeleid dat samenwerking stimuleert. Groningen1 bundelt krachten in de ochtendprogrammering met aandacht voor lokaal nieuws, cultuur, sport, streekproducten en regionale economie. Het doel is een interessante programma’s te bieden voor een groot deel van de provincie, met behoud van de eigen identiteit van de deelnemende omroepen.
Als Groningen1 hebben we één ambitie voor ogen: dé Streekomroep voor Oost-Groningen zijn. Dit is geen verre droom, maar een realiteit waaraan we al elke dag bouwen. Per 1 januari 2028 wordt deze visie officieel bekrachtigd door de fusie van beide omroepen. Tot die tijd blijven we met volle overtuiging bouwen aan een toonaangevende, innovatieve en verbindende mediabron die de regio sterker maakt. Samen versterken we de stem van OostGroningen – doe jij mee?
Wat kun je bij ons doen?
Heel veel en we kijken vooral samen wat bij jou past. Denk aan:
- Radio maken (presentatie, techniek, verslaggeving, productie);
- Meewerken aan tv-programma’s (camera, regie, presentatie, techniek, montage);
- Nieuws en artikelen schrijven voor onze website;
- Video’s maken en editen;
- Fotografie en beeldbewerking;
- Social media bijhouden en meedenken over online content;
- Ondersteunende taken zoals productie of telefonie.
Je werkt in de studio in Winschoten of Vlagtwedde, op locatie in de regio of afhankelijk van de rol (deels) vanuit huis.
Wie zoeken we?
We zoeken vooral mensen met interesse, motivatie en betrokkenheid bij de regio. Ervaring is mooi meegenomen, maar zeker geen vereiste.
Herken jij jezelf hierin?
- Je hebt affiniteit met media, journalistiek of techniek;
- Je vindt het leuk om samen te werken en nieuwe dingen te leren;
- Je bent nieuwsgierig naar wat er speelt in Oldambt, Westerwolde en Pekela;
- Je neemt je afspraken serieus.
Dan pas je waarschijnlijk prima bij Groningen1.
Wat krijg je ervoor terug?
- Een plek in een gezellig en gedreven team;
- De kans om ervaring op te doen en jezelf te ontwikkelen;
- Ruimte voor creativiteit en eigen ideeën;
- Begeleiding van ervaren makers en redacteuren;
- Werken met professionele studio’s, apparatuur en software;
- Flexibiliteit in tijden en (waar mogelijk) thuiswerken;
- Bijdragen aan het succes van Groningen1;
- Bedrijfskleding op maat;
- Leuke extra’s zoals een personeelsfeest, kerstpakket en teammomenten.
Contacten
Weet je al precies wat je wilt doen? Top.
Twijfel je nog of wil je gewoon eens kennismaken? Ook helemaal goed.
Stuur een korte motivatie (en eventueel CV of portfolio) naar vacature@groningen1.nl of neem contact op met voorzitter Jan Hebers via 06 21 66 85 66. Dan kijken we samen waar jij het beste tot je recht komt.