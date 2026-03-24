Groningen legt Omgevingsvisie voor aan Provinciale Staten

GRONINGEN – Het college van de provincie legt de Omgevingsvisie ‘Dit wordt Groningen’ ter vaststelling voor aan de Groninger Staten. In de Omgevingsvisie worden keuzes gemaakt die richting geven aan hoe onze provincie omgaat met de fysieke leefomgeving. Waar is bijvoorbeeld ruimte voor wonen, voor bedrijven, verkeer en vervoer, hoe gaan we om met milieu, met water, landbouw en natuur? En hoe beschermen we ons erfgoed en landschap? De visie kijkt vooruit naar 2050 en maakt strategische keuzes tot 2035. De Ontwerp-Omgevingsvisie heeft het afgelopen najaar ter inzage gelegen, er zijn 73 zienswijzen ingediend. Het college heeft het document waarin de zienswijzen zijn gebundeld, vandaag vastgesteld. Dit gaat met de Omgevingsvisie naar de Staten, die het naar verwachting op 15 april bespreken en vaststellen.
De provinciale Omgevingsvisie is een integraal beleidskader voor alle aspecten van de fysieke leefomgeving. Dit is een verplicht document onder de Omgevingswet. Op grond van de Omgevingsvisie mag de provincie juridisch bindende regels stellen, via de provinciale Omgevingsverordening. Deze zorgen ervoor dat nieuwe ontwikkelingen in lijn zijn met het provinciale beleid. Daarnaast wordt de Omgevingsvisie operationeel via beleids- en gebiedsprogramma’s en subsidies.
Inbreng
De visie is tot stand gekomen in afstemminging met de Groninger overheden en met maatschappelijke organisaties. Hun ideeën en ambities, maar ook hun zorgen hebben deze visie mede vormgegeven.
Kwaliteit als uitgangspunt
Groningers voelen zich zeer verbonden met hun landschap. Daarom zijn brede welvaart en de kwaliteit van onze leefomgeving het uitgangspunt in de omgevingsvisie. Met (ruimtelijke) kwaliteit als basis draagt de provincie bij aan de noodzakelijke transities, kiest zij voor verdere ontwikkeling van Groningen, en versterkt zij de ruimtelijke structuur.
