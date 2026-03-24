Jan Koers benoemd tot erelid Shantykoor Störmwind

WEDDE – Maandagavond is Jan Koers benoemd tot erelid van Shantykoor Störmwind.
Maandagavond was in buurthuis de Voortgang te Wedde de algemene ledenvergadering van Shantykoor Störmwind. Het was niet zomaar een algemene ledenvergadering, maar eentje met een bijzonder tintje. Voorzitter Jan Koers werd benoemd als erelid van de vereniging.
Jan is 25 jaar lid, waarvan 23 jaar als voorzitter van de vereniging. Altijd bezig met het Shantykoor en de spil in het geheel.
Uit handen van de secretaris Harm Kuil kreeg Jan een oorkonde overhandigd. Jan was overrompeld en verrast door het hele gebeuren, maar was er erg blij mee. Ook zijn vrouw Sannie werd met een bos bloemen in het zonnetje gezet. Zij heeft op de achtergrond veel bijgedragen. Jan is vaak voor het koor van huis, of thuis er mee bezig. “Dat geeft nog wel eens het nodige gemopper”, aldus Sannie. Maar ze waren allebei blij met de waardering vanuit het koor.
Nuchter als altijd vervolgde Jan na de ceremonie rustig de vergadering.
Bron en foto’s: Harm Kuil