DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Tussen maandag 23 maart 15.30 en dinsdag 24 maart 02.30 uur zijn op een parkeerplaats aan de Herrenmühlenweg in Meppen bij huisnummer 46 van een geparkeerde Mazda 6 alle vier banden lek gestoken. De schade bedraagt 1.000 euro.
Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland