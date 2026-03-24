Laurens en Hannah geslaagd voor eerste damdiploma

WINSCHOTEN – Met een ruime voldoende zijn Hannah en Laurens geslaagd voor hun eerste damdiploma.
De jeugdafdeling van Damclub Winschoten zetelt sinds oktober 2022 in de “cursusruimte” van bibliotheek Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten. De 17 leden tellende jeugdafdeling van Damclub Winschoten zit, behoudens de vakanties, elke woensdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur in deze lesruimte. Het merendeel van de jeugd komt minimaal één uur op de jeugdclub, om eerst theoretische uitleg te volgen op het zogenaamde demonstratiebord. Vervolgens wordt zo’n 30 minuten gewerkt in één van de cursusboeken, te beginnen bij niveau 1. Indien alle vraagstukken uit het cursusboek zijn opgelost volgt controle met daarna een zogenaamd “proefexamen” dat met goed gevolg recht geeft om het KNDB-examen te maken. Is de uitslag voldoende dan wordt het bijpassende diploma uitgereikt. Om het geleerde in praktijk te brengen worden ter afsluiting onderlinge wedstrijden gespeeld. De eerste partij geldt voor de competitie en de tweede is een zogenaamde “oefenpartij”.
Laurens en Hannah actief met cursusboek niveau 1
De basisschoolleerlingen Laurens en Hannah zijn, enige tijd geleden, begonnen met het cursusboek niveau 1. Het cursusboek niveau 1 begint met de uitleg van de spelregels om vervolgens te beginnen met eenvoudige vraagstukken, zoals slaan met dam of schijf, ééngever, aanvallen, verdedigen, eindspel, meerslagzetjes, slagkeus, een vrij tempo, een plakker, openingszetjes, combineren met de dam en tenslotte gemengde zetjes. Daarna mochten beide een zogenaamd proefexamen maken die met goed gevolg werd afgesloten. Daarna kon worden gestart met het KNDB-examen niveau 1. Met een ruime voldoende werd aan Hannah en Laurens het diploma uitgereikt.
Cursusboek niveau 2
Hannah en Laurens zijn beide onderhand begonnen met het cursusboek niveau 2, dat bestaat uit een zogenaamd wit en zwart gedeelte, waarbij ook 2 diploma’s kunnen worden behaald. Het wit gedeelte begint eenvoudig, waarna het stapje voor stapje verder gaat in de theorie voor het “zwarte” gedeelte. Het zogenaamd “witte” gedeelte begint met de basiskennis noteren van de partij, wat belangrijk is voor de analyse van een wedstrijd. Verder behandelt het witte gedeelte eenvoudige combinaties, combineren met een dam, aanvallen, verdedigen, en verder veel basiskennis, zoals bordindeling, vier dammen tegen één dam, meerslag, slagkeuze, ruilen, doorbreken, vrij tempo en een plakker.
Bron: Geert Lubberink
Foto’s: Geert Lubberink en Johan Tuenter